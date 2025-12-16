الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
زراعة الإسماعيلية تستضيف ورشة عمل استباقية لمواجهة المخاطر والتحديات

جانب من فعاليات الورشة
جانب من فعاليات الورشة
 استضافت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة، فعاليات ورشة العمل الاستباقي في الزراعة، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.  

زراعة الإسماعيلية تواصل متابعة صرف المقررات السمادية وحل شكاوى المزارعين

زراعة الإسماعيلية تشكل فرقا للرقابة على الإدارات والجمعيات

أبرز الحضور خلال فعاليات الندوة 

 وحملت الورشة عنوان (نهج فعّال من حيث التكلفة لبناء القدرة على الصمود)، وذلك بتنظيم من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور أحمد رزق، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). 

 

جانب من فاعليات الورشة
جانب من فاعليات الورشة
جانب من فاعليات الورشة
جانب من فاعليات الورشة

أبرز المحاور الخاصة بورشة العمل 

 وضمت أعمال الورشة عدة محاور علمية متخصصة منها: المخاطر والتهديدات التى تواجه الزراعة وتحديد الأولويات، والمفاهيم العالمية للعمل الاستباقي وإدارة الكوارث، والترابط بين التنبؤات المناخية والإنذار المبكر ودور البيانات في تفعيل الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف المناخي، وأنظمة الحماية الاجتماعية، بجانب طرق التمويل والتنفيذ. 

وشارك في الورشة عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها الصحة، التضامن الاجتماعي، البيئة، التخطيط، الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي المعاهد البحثية وخبراء الزراعة، والمستشار الفني لرئيس هيئة تنمية الصعيد، والمنسق العام للأنشطة والمتابعة بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ونقيب الزراعيين بالإسماعيلية، ومدير إدارة المكافحة بالمديرية، وذلك برعاية الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة العمل الاستباقي لمواجهة الكوارث والأزمات في القطاع الزراعي. 

