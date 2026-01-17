تحصين 17295 رأس ماشية خلال حملة بيطرية بالإسماعيلية

18 حجم الخط

تواصل مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، فعاليات الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز المحافظة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مواصلة أعمال حملة التحصين

وأشار الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تم مواصلة أعمال التحصين بجميع مراكز المحافظة، خلال الأسبوع الأول من انطلاق حملة التحصين في ١١ يناير ٢٠٢٦، وأسفرت جهود الأسبوع الأول من الحملة عن تحصين ١٧٢٩٥ رأس ماشية.

جانب من حملة التحصين، فيتو

الأعداد التي تم تحصينها

وجاء بيان الأعداد المُحصنة خلال الفترة من ٢٠٢٦/١/١١ حتى ٢٠٢٦/١/١٥ كالتالي: الأبقار والجاموس ١٦٥٠٨ رؤوس، الأغنام والماعز ٧٨٧ رأسا، الإجمالي ١٧٢٩٥ حيوانا.

جانب من حملة التحصين، فيتو

جانب من حملة التحصين، فيتو

تأتي هذه الحملة استكمالًا للجهود المتواصلة لوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في دعم المربين والارتقاء بصحة الثروة الحيوانية بالمحافظة.

مناشدة هامة لصغار المربين

وناشدت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية المواطنين بضرورة التعاون مع فرق الحملة لتحصين حيوانتهم للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة "حصن ماشيتك.. واحم ثروتك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.