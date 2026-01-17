السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحصين 17295 رأس ماشية خلال حملة بيطرية بالإسماعيلية

جانب من حملة التحصين،
جانب من حملة التحصين،
18 حجم الخط

تواصل مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، فعاليات الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز المحافظة. 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 

مواصلة أعمال حملة التحصين 

وأشار الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تم مواصلة أعمال التحصين بجميع مراكز المحافظة، خلال الأسبوع الأول من انطلاق حملة التحصين في ١١ يناير ٢٠٢٦، وأسفرت جهود الأسبوع الأول من الحملة عن تحصين ١٧٢٩٥ رأس ماشية.

جانب من حملة التحصين، فيتو
جانب من حملة التحصين،

الأعداد التي تم تحصينها 

وجاء بيان الأعداد المُحصنة خلال الفترة من ٢٠٢٦/١/١١ حتى ٢٠٢٦/١/١٥ كالتالي: الأبقار والجاموس ١٦٥٠٨ رؤوس، الأغنام والماعز ٧٨٧ رأسا، الإجمالي ١٧٢٩٥ حيوانا. 

جانب من حملة التحصين، فيتو
جانب من حملة التحصين،
جانب من حملة التحصين، فيتو
جانب من حملة التحصين،

تأتي هذه الحملة استكمالًا للجهود المتواصلة لوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في دعم المربين والارتقاء بصحة الثروة الحيوانية بالمحافظة. 

مناشدة هامة لصغار المربين 

وناشدت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية المواطنين بضرورة التعاون مع فرق الحملة لتحصين حيوانتهم للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة "حصن ماشيتك.. واحم ثروتك".

أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع الزراعة واستصلاح الاراضي اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية تحقيق التنمية المستدامة حمى الوآدي المتصدع زراعة واستصلاح الأراضي

