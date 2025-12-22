زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها الميدانية لفحص شكوى تعدٍ على أراض زراعية بأبوصوير

18 حجم الخط

قامت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكوى واردة بشأن التعدي بالبناء على أرض زراعية بمركز ومدينة أبوصوير.

التعدى على أرض زراعية بزمام قرية المنايف

وبناءً على الشكوى المقدمة إلى المديرية من المواطن م أ م ح، بشأن التعدي بالبناء على أرض زراعية بزمام جمعية المنايف الغربية بمركز ومدينة أبوصوير، حيث قام المتعدي بتقسيم الأرض والبناء عليها بعد أن كانت أرضًا زراعية منتجة، توجهت لجنة متابعة من المديرية برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة إلى موقع الشكوى في زيارة تفتيشية مفاجئة.

جانب من فحص الشكوى ميدانيا، فيتو

الهدف من الزيارة

هدفت الزيارة إلى فحص الشكوى ميدانيًا، ومعاينة التعديات على أرض الواقع، وذلك بحضور صاحب الشكوى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.

وأسفرت المعاينة عن رصد التعديات على أرض الواقع، وجارٍ حاليًا التأكد من وجود محاضر سابقة من عدمه، واستكمال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعدي، في إطار تطبيق القانون، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة والمواطنين.

ويأتى ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية فى محافظة الإسماعيلية للعمل على التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي وكذا مخالفات البناء.

