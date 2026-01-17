السبت 17 يناير 2026
محافظات

فوز مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس بجائزة Rising Star

حققت جامعة قناة السويس إنجازًا دوليًا جديدًا بحصول الدكتورة أفنان بركات، مدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة، على جائزة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB) العالمية للتميز – Rising Star، وذلك ضمن تكريم أربعة فقط من جمهورية مصر العربية، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز ثقافتها.

بعد سنوات من التوقف، مركز الإسماعيلية للفنون يستعيد نشاطه بانطلاق "المنتدى الأول للسرد"

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تطلق المرحلة الثانية من حملة دمتم سند غدًا

دعم مجال ريادة الأعمال 

وجاء هذا التكريم نتيجة للدور الفاعل الذي قامت به الدكتورة أفنان بركات في دعم رواد الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال بمنطقة القناة وسيناء، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم مسابقات ومؤتمرات وجلسات حوارية، وبناء شبكة من الجهات الداعمة، بما أسهم في تمكين رواد الأعمال وتقريب المسافة بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة. 

اعتزاز جامعة قناة السويس بهذا التتويج 

وأعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن اعتزازه بهذا التتويج، مؤكدًا أنه يعكس نجاح توجه الجامعة في دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة داعمة للمبدعين والشباب. 

من جانبه، أكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا الإنجاز يُجسد فاعلية منظومة البحث العلمي والابتكار بالجامعة، ويعكس تكامل الجهود الأكاديمية في خدمة المجتمع وتعزيز تنافسية الدولة.

ومن جانبها أعربت الدكتورة أفنان بركات عن سعادتها بالجائزة، معتبرة إياها تقديرًا لجهود فريق العمل وشركاء النجاح، مؤكدة استمرار مركز ريادة الأعمال في توسيع أنشطته وبرامجه لدعم رواد الأعمال وتعزيز الشراكات بالمنطقة.

يُذكر أن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB) تأسس عام 1955، ويتخذ من جامعة جورج واشنطن مقرًا له، ويضم أعضاء من أكثر من 85 دولة. 

واختار المجلس القاهرة لاستضافة مؤتمره العالمي بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسه، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025 بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، واختُتمت الفعاليات بحفل أُقيم في قصر السلطان حسين كامل الأثري، أحد مراكز إبداع مصر الرقمية بقلب قاهرة المعز.

الجريدة الرسمية