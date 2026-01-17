السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس الأمم الأفريقية، تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا بعد مرور 15 دقيقة

منتخب مصر
منتخب مصر
18 حجم الخط

يتعادل منتخب مصر، مع نظيره منتخب نيجيريا، سلبيا بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب. 

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

ودخل منتخب مصر مباراته أمام نيجيريا بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد صبحي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد هاني

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد مصطفى “زيزو” - إمام عاشور

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

تشكيل نيجيريا أمام مصر 

حارس المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: برايت أوساي صامويل - إيجوا أوجبو - سيمي أجايي - برونو أونيمايتشي.

الوسط: رافاييل أونيديكا - موسيس سيمون - فيسايو باشيرو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي - بول أوناتشو - أكور آدامز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي:

أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - فرانسيس أوزوهو - زيدو سنوسي -  فرانك أونييكا -  - محمد عثمان - أماس أوباسوجي - أليكس إيوبي - شيدوزي أوازيم - شيديرا إجوكي - سليم فاجو - إبنيزر أكينساميرو - ريان أليبيوسو - توتشوكو ناندي.

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏تحتوي على النص '‏‎… CAF'13 ጥጋ AFRICACUP CUP OF OFNATIONS MOROCCO25 불그도 NIGERIA 23 NWABALI 2 OSAYI 5 IGOH 6 AJAYI 10 D.BASHIRU 11 CHUKWUEZE 13 BRUNO 15 SIMON 18 ONYEDIKA 19 ONUACHU 22 AKOR #TotalEnergiesAFCON2025‎‏'‏

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

 

6 غيابات عن منتخب مصر أمام نيجيريا

يغيب 6 لاعبين عن مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن بسبب الإصابة والإيقاف قبل مباراة نيجيريا المقرر لها السادسة مساء بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

ويغيب للإصابة كلا من: أحمد فتوح وياسر إبراهيم ومحمد حمدي، بينما يغيب للإيقاف حسام عبد المجيد بعد حصوله علي إنذارين، وايقاف مروان عطية وصلاح محسن من قبل الاتحاد الأفريقي.

كاف يقرر إيقاف ثنائي منتخب مصر

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرارا رسميا بإيقاف ثنائي منتخب مصر مروان عطية وصلاح محسن مباراتين، بعد إشارتهما إلى حكم مباراة مصر والسنغال بالحصول على رشوة، عقب انتهاء مباراة المنتخبين في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وأخطر الكاف رسميا الجهاز الإداري لمنتخب مصر بإيقاف الثنائي مروان عطية وصلاح محسن، وبالتالي غيابهما عن مباراة مصر ونيجيريا غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب نيجيريا كاس الأمم الإفريقية كأس الأمم الأفريقية 2025 مباراة مصر ونيجيريا مصر ونيجيريا اخبار منتخب مصر

مواد متعلقة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

الفوز الأول لـ أربيلوا، ريال مدريد يتجاوز ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

مانشستر يونايتد يفوز على السيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

الاتحاد السكندري يكتسح الزمالك 104-84 في دوري أليانز لكرة السلة

المحكمة الرياضية تلزم الزمالك بسداد 1.6 مليون دولار لصالح إبراهيما نداي

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

أخبار الرياضة اليوم.. المصري يحسم صفقة مدافع الأهلي.. 3 أندية أوروبية كبيرة تتصارع للتعاقد مع عمر مرموش.. حقيقة اقتراب ليفربول من ضم بديل صلاح

كأس ملك إسبانيا، برشلونة يتعادل سلبيا أمام راسينج سانتاندير في الشوط الأول
ads

الأكثر قراءة

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام وست هام في الشوط الأول

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم علي برينتفورد بهدف في الشوط الأول

ليفربول يتعثر على ملعبه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

بسبب التوترات الجيوسياسية، أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية