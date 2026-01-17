رغم احتلال المركز الرابع بأمم أفريقيا، منتخب مصر يحصل على 3 ملايين دولار

18 حجم الخط

حصد منتخب مصر الأول لكرة القدم، المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وذلك بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح، في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وخصص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” جايزة مالية تقدر ب2،5 مليون دولار، مكافأة التأهل للدور نصف النهائي، إلى جانب مكافأة 700 ألف دولار للمنتخب صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، و500 ألف دولار للفريق صاحب المركز الرابع.

جائزة منتخب مصر رابع أمم أفريقيا 2025

بذلك يحصل منتخب مصر على جائزة إجمالية تقدر ب3 ملايين دولار، عبارة عن 2،5 مليون دولار جائزة التأهل لنصف النهائي، إلى جانب 500 ألف دولار يحصل عليها الفريق الخاسر لمباراة تحديد المركز الثالث.

مباراة مصر ونيجيريا، فيتو

نيجيريا تحصد برونزية أمم أفريقيا

وحصد منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية بكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالكان.

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن خسارة الفراعنة أمام نيجيريا 4-2 بركلات الترجيح في مباراة تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا، إنه فخور بلاعبي المنتخب، بذلنا قصاري جهدنا في البطولة.

نيجيريا منتخب قوي وكنا الأقرب للفوز

أضاف حسام حسن، كنا الأقرب للمكسب في مباراة نيجيريا، وهو منتخب قوي ويضم لاعبين كبار.

ووجه حسام حسن الشكر لجميع اللاعبين علي مجهوداتهم، مشددا على أن كل اللاعبين ظهروا بمستوى مميز.. ⁠كل مباراة لها ظروفها وخطط لعب وكنا الأقرب للفوز.

