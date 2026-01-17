ضبط المتهم بالاعتداء على طالبين بالفيوم بعد معاتبته لمعاكسة قريبة أحدهما

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شاب في محافظة الفيوم بعد قيامه بالتعدي على طالبين مستخدمًا سلاحًا أبيض، إثر معاتبة أحدهما له على معاكسته لنجلة عم أحدهما.

وتبين أنه بتاريخ الواقعة، تقدم طالبان (أحدهما مصاب بجروح) بمركز شرطة طامية بالفيوم ببلاغ يفيد تعدي شخص آخر عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه في أحد المصارف المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

