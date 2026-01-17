السبت 17 يناير 2026
حوادث

حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لعب الأطفال بالتجمع

حبس المتهمين
حبس المتهمين
أمرت النيابة المختصة بالقاهرة الجديدة، حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة التجمع بالقاهرة، وعلى الفور باشرت أجهزة الأمن الفحص والتحري، حيث تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة.

وبالفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من شخصين، وطرف ثان مكون من3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بسبب لهو أطفال الطرف الأول أمام محل مملوك لأحد أفراد الطرف الثاني.

أسفرت التحريات عن قيام طرفي المشاجرة بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وتمكنت القوات من ضبط جميع المتهمين، وبحوزتهم5قطع أسلحة بيضاء هي ذاتها الظاهرة بمقطع الفيديو المتداول.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

