ضبط منتحل صفة موظف بإحدى شركات الدفع الإلكتروني للنصب على سيدة بالقاهرة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة موظف بإحدى شركات الدفع الإلكتروني والاستيلاء منها على مبالغ مالية بزعم تحديث بياناتها بالقاهرة وتم ضبط مرتكب الواقعة.





وكانت أجهزة الأمن، رصدت منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة موظف بإحدى شركات الدفع الإلكترونى والإستيلاء منها على مبالغ مالية بزعم تحديث بياناتها بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.