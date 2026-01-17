بعد شكوى الطلاب من صعوبة العربي، تعليم المنوفية تشكل لجنة لمراجعة أوراق الإجابة

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة وتصحيح عينات من أوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية، وذلك في ضوء ما ورد من شكاوى بعض أولياء الأمور والطلاب بشأن صعوبة الامتحان الذي أُجري اليوم.

صعوبة امتحان العربى

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في بيان عاجل، أن قرار تشكيل اللجنة يأتي قبل البدء في مرحلة تقدير الدرجات، على أن تتولى اللجنة فحص عدد من نماذج الإجابة والوقوف على مدى مناسبة الأسئلة لمستوى الطلاب، ومراجعة أي ملاحظات فنية تتعلق بصياغة الامتحان أو توزيع الدرجات.

وأكدت مديرية التعليم بالمنوفية أنه سيتم، بناءً على نتائج أعمال اللجنة، اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تصب في صالح الطلاب، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وبما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد البيان على أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على مصلحة الطلاب، وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي إجحاف، مع الالتزام الكامل بالقواعد التعليمية المعمول بها.

واختتمت المديرية بيانها بتمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.