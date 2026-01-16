مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس بالمنوفية

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بمنزله بقرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء قيامه بتركيب طبق دش، وتم نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أشمون العام.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء علاء الجارح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية دروه التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الشاب "محمد،ر "، 20 عاما، أثناء قيامه بتركيب طبق دش أعلى منزله، حيث انزلقت قدماه وسقط من الطابق الخامس على رأسه، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

