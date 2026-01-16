الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس بالمنوفية

مصرع شاب أثر سقوطه
مصرع شاب أثر سقوطه من الدور الخامس بالمنوفية
 لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بمنزله بقرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء قيامه بتركيب طبق دش، وتم نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أشمون العام.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء علاء الجارح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية دروه التابعة لدائرة المركز. 

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الشاب "محمد،ر "، 20 عاما، أثناء قيامه بتركيب طبق دش أعلى منزله، حيث انزلقت قدماه وسقط من الطابق الخامس على رأسه، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

