ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بالباجور، ومجلس المدينة يتدخل

قامت الوحدة المحلية بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية بالتعامل الفوري مع بلاغ من الأهالى بوجود ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة على ترعة السرساوية، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ.

تركيب عوازل جديدة حرصا على حياة الأهالي

ولجأ الفنيون لتركيب عوازل جديدة بدلًا من العوازل التالفة، وإزالة أسباب الماس الكهربائي، إلى جانب تغيير الكشاف حفاظا على السلامة العامة، تحت إشراف فتحى شلبى رئيس مدينة الباجور.

تركيب كشافات إنارة بكفر الباجور

كما تابعت الوحدة المحلية بكفر الباجور ايضا أعمال تركيب عدد 10 كشافات إنارة بنظام المشاركة المجتمعية بعزبة صالح، وجارٍ استكمال باقي الأعمال، تحت إشراف أمل سعيد رئيس الوحدة المحلية بكفر الباجور.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بميت عفيف بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة العامة، وذلك لضمان كفاءتها واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، تحت إشراف الشاذلى عكاشة رئيس الوحدة المحلية.

وأكد فتحى شلبى رئيس المدينة استمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة مرافق الإنارة بما يحقق الأمان ويحسن جودة الحياة للمواطنين، تنفيذا لتعليمات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.

