الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بالباجور، ومجلس المدينة يتدخل

ماس كهربائي بأحد
ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بالباجور
18 حجم الخط

قامت الوحدة المحلية بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية بالتعامل الفوري مع بلاغ من الأهالى بوجود ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة على ترعة السرساوية، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ.

تركيب عوازل جديدة حرصا على حياة الأهالي

ولجأ الفنيون لتركيب عوازل جديدة بدلًا من العوازل التالفة، وإزالة أسباب الماس الكهربائي، إلى جانب تغيير الكشاف حفاظا على السلامة العامة، تحت إشراف فتحى شلبى رئيس مدينة الباجور.

تركيب كشافات إنارة بكفر الباجور

كما تابعت الوحدة المحلية بكفر الباجور ايضا أعمال تركيب عدد 10 كشافات إنارة بنظام المشاركة المجتمعية بعزبة صالح، وجارٍ استكمال باقي الأعمال، تحت إشراف أمل سعيد رئيس الوحدة المحلية بكفر الباجور.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بميت عفيف بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة العامة، وذلك لضمان كفاءتها واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، تحت إشراف الشاذلى عكاشة رئيس الوحدة المحلية.

وأكد فتحى شلبى رئيس المدينة استمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة مرافق الإنارة بما يحقق الأمان ويحسن جودة الحياة للمواطنين، تنفيذا لتعليمات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية عزبة صالح قرية جروان محافظة المنوفية مركز الباجور بمحافظة المنوفية مركز الباجور

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 80 حالة إنسانية وذوي الهمم

طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية يؤدون اليوم امتحاني "التربية الدينية والفنية"

بدء غلق كوبري مبارك بشبين الكوم والمحافظة تعلن مسارات مرورية بديلة (صور)

90 ألفا و609 طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية، غدا

مدير تعليم المنوفية يوجه رسالة تحذير لطلاب الشهادة الإعدادية

محافظة المنوفية تغلق محال تجارية في شبين الكوم والبتانون بسبب التراخيص (صور)

ضبط ربع طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية (صور)

محافظ المنوفية: توجيه الدعم للتوسع في المشروعات التطبيقية داخل مدارس التعليم الفني
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على راسينج في كأس ملك إسبانيا

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

برد وثلج وصقيع، طقس يناير الأكثر قسوة، درجات الحرارة تقترب من الصفر، أمطار ورياح تزيد البرودة، وشبورة كثيفة تحجب الرؤية

أسعار ومواصفات سيارات بايك 2026 في السوق المحلي

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

انخفاض البلدي وارتفاع جديد في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 16 يناير 2026

السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

موعد وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

حجب الرؤية بالكامل، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية ونصائح للسائقين

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية