بدء غلق كوبري مبارك بشبين الكوم والمحافظة تعلن مسارات مرورية بديلة (صور)

أغلقت الأجهزة المعنية مع الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، كوبري مبارك بمدينة شبين الكوم، تمهيدًا لبدء أعمال الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتطوير البنية التحتية والمرافق الحيوية.

جاء ذلك تحت إشراف العميد محمد عدلى مدير مرور المنوفية، والهيئة العامة للطرق والكباري، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومتابعة سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.



خطة مرورية متكاملة خلال فترة الغلق

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عقد اجتماعًا تنسيقيًّا قبل بدء عملية الصيانة، وجه خلاله الإدارة العامة للمرور والأجهزة التنفيذية بوضع خطة مرورية متكاملة تتضمن توفير مسارات بديلة آمنة، بما يضمن سيولة الحركة المرورية ومنع حدوث أي اختناقات بالتزامن مع أعمال الغلق.



المسارات البديلة وتيسير الحركة

تم استعراض المحاور البديلة وخطوط سير المركبات خلال فترة الغلق، حيث تقرر فتح كوبري عمر أفندي في الاتجاهين أمام سيارات الملاكي والتاكسي، وتيسير حركة المرور بمنطقة كوبري فينسيا لتخفيف الكثافات المرورية، ومنع سيارات النقل الثقيل داخل شبين الكوم.



كما تقرر منع سير سيارات النقل الثقيل داخل مدينة شبين الكوم طوال فترة الغلق الكلي، مع استثناء سيارات السلع التموينية والمواد البترولية والمطاحن، لضمان عدم تعطل الخدمات الأساسية.



تكثيف التواجد المروري والمتابعة الميدانية

وشدد محافظ المنوفية على أهمية تكثيف التواجد الميداني لرجال المرور، وتزويد الطرق والمسارات البديلة باللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، إلى جانب المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة على مدار الساعة، لتذليل أية معوقات وضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة تشغيل الكوبري في أقرب وقت ممكن بشكل آمن ومطور.



مناشدة للمواطنين

وفي ختام الاجتماع، ناشد محافظ المنوفية المواطنين وقائدي المركبات بالالتزام بالتعليمات المرورية والمسارات البديلة المعلنة، مؤكدًا أن أعمال الصيانة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة.

