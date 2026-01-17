تعليم المنوفية تضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي

18 حجم الخط

شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية ضبط حالتي غش ومحاولة تداول امتحان مادة اللغة العربية اليوم وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير الامتحانات وتطبيق الإجراءات القانونية المنظمة.

وضبطت مديرية التعليم بالمنوفية، طالبا قام بتصوير ورقة الامتحان الخاصة باللغة العربية فى لجنة مدرسة الراهب الإعدادية بنين، حيث جرى التحفظ على الطالب وعلى الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة على الفور وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها.

ضبط طالب بجهاز لاسلكى

وفي واقعة أخرى بإحدى لجان مدرسة إعدادية بشبين الكوم تم ضبط طالب بحوزته جهاز لاسلكي مزود بسماعة داخل اللجنة الامتحانية في محاولة للغش الإلكتروني وتم التحفظ على الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب وإخطار الجهات المختصة بالواقعة.

وأكدت مصادر تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن غرف العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان للتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بنظام الامتحانات

وشددت المديرية على أن هناك تعليمات مشددة بعدم التهاون مع أي محاولة غش أو استخدام وسائل غير مشروعة داخل اللجان حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان نزاهة العملية الامتحانية.

وأشارت إلى أن الامتحانات تسير بشكل منتظم داخل أغلب اللجان وسط التزام من الطلاب والمراقبين مع استمرار المتابعة الميدانية وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

