محافظات

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 80 حالة إنسانية وذوي الهمم

محافظ المنوفية يسلم
محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 80 حالة إنسانية
التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، مع 80 حالة إنسانية من الأسر الأكثر احتياجا وذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك ضمن لقاءاته الدورية التي يحرص على تنظيمها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

 

حضور قيادات تنفيذية ودينية


جاء اللقاء بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، والدكتور حسن درويش رئيس الإدارة المركزية الأزهرية، والدكتور هشام إبراهيم مدير عام الوعظ ورئيس لجان الفتوى، عادل إمام مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، إلى جانب مديري مديريات الصحة والتموين والعمل والتضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مساعدات مالية وعينية بقيمة تتجاوز 750 ألف جنيه


واستهل محافظ المنوفية اللقاء بتوزيع مساعدات مالية وعينية شملت مواد غذائية ولحوم وبطاطين، بإجمالي قيمة تجاوزت 750 ألف جنيه، لمساعدة الحالات على تلبية متطلبات حياتهم اليومية، مؤكدا أن باب المحافظة مفتوح دائمًا أمام المواطنين، وأنه يحرص على التواصل المباشر معهم والاستجابة السريعة لمطالبهم، خاصة الحالات الإنسانية والمرضية.

 

توجيهات عاجلة بقطاعات الصحة والتضامن والتموين والعمل


وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب المواطنين، ووجه الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل معها، حيث كلف مدير صحة المنوفية باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 25 حالة مرضية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة، والتعليمي، والتأمين الصحي، ومستشفيات الجراحات المتخصصة، وقويسنا، وأشمون، والسادات، والباجور، ومنوف، بالإضافة إلى سرعة التدخل الجراحي لإحدى الحالات الحرجة.

كما وجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش "تكافل وكرامة" لـ 11 حالة، لمساعدتهم على متطلبات الحياة المعيشية، ووجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ 20 أسرة لصرف السلع المدعمة، فضلًا عن تكليف مدير مديرية العمل بالتواصل مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص، مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

