بوكليت وكود لكل ورقة، وكيل تعليم المنوفية يوضح نظام امتحانات الشهادة الإعدادية

قال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية هذا العام ستعقد بنظام البوكليت، في إطار تطوير منظومة الامتحانات وتحقيق مزيد من الانضباط.

نماذج توضيحية للطلاب قبل الامتحانات

وأكد وكيل تعليم المنوفية أنه سيتم نشر نماذج توضيحية لامتحان البوكليت الخاصة بالشهادة الإعدادية للطلاب خلال أيام وقبل بدء الامتحانات، وذلك كنوع من التعريف والتدريب العملي للطلاب على نظام البوكليت وشكل الأسئلة وطريقة الإجابة.



امتحان موحد دون نماذج متعددة

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة، أن امتحان الشهادة الإعدادية سيكون موحدًا على مستوى المحافظة، ولن يتضمن نماذج امتحانية متعددة.



إجراءات جديدة لمواجهة تسريب الامتحانات

وفي ما يتعلق بالإجراءات الجديدة لمنع تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، أكد وكيل تعليم المنوفية أنه سيتم تطبيق آلية مختلفة هذا العام، حيث سيكون لكل ورقة امتحانية كود خاص بها، بدلًا من كتابة اسم الطالب وبيانات لجنته على الورقة الامتحانية كما كان يحدث العام الماضي.



وأشار الدكتور محمد صلاح إلى صعوبة كتابة اسم كل طالب على ورقة البوكليت حتى لا تعيق عملية الإجابة، موضحا أن الكود يستخدم لمعرفة مصدر الورقة في حال حدوث أي تسريب.

إجراءات جديدة لكنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية لتسريع إعلان النتيجة

عن النتيجة قال الدكتور محمد صلاح، إن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول هذا العام ستشهد إجراءات جديدة تتعلق بأعمال الكنترول، في إطار تطوير منظومة التصحيح وتجميع الدرجات.

توزيع أعمال التصحيح على كنترولين بدلًا من واحد

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات سيتم توزيعها على كنترولين بدلًا من كنترول واحد، حيث تم تقسيم الإدارات التعليمية العشر على كنترول شبين الكوم وكنترول منوف.

تقسيم الإدارات التعليمية على كنترول شبين الكوم وكنترول منوف

وأشار إلى أن كنترول شبين الكوم سيضم إدارات شبين الكوم، قويسنا، أشمون، تلا، وبركة السبع، بينما سيضم كنترول منوف إدارات منوف، الباجور، السادات، سرس الليان، والشهداء.

تسريع إعلان النتيجة وزيادة الكنترولات مستقبلًا

وأكد الدكتور محمد صلاح، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في الإسراع بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة عدد الكنترولات في المراحل المقبلة ضمن خطة التطوير المستمرة.

