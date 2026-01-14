الأربعاء 14 يناير 2026
مدير تعليم المنوفية يوجه رسالة تحذير لطلاب الشهادة الإعدادية

قبل انطلاقها غدًا،
قبل انطلاقها غدًا، مدير تعليم المنوفية يوجه رسالة حاسمة
وجه الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، رسالة واضحة للطلاب الشهادة الإعدادية، قبل انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والمقرر بدؤها غدًا.

 

 وشدد وكيل تعليم المنوفية فى رسالته على الحظر الكامل لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية ذكية داخل لجان الامتحانات، بما في ذلك الساعات الذكية أو أي وسائل تكنولوجية حديثة.

 

تطبيق صارم للقانون دون استثناء


وأكد وكيل الوزارة على التطبيق الفوري والصارم للقانون دون أي تهاون، موضحًا أنه في حال ضبط أي طالب بحوزته هاتف محمول أو جهاز إلكتروني داخل اللجنة، سيتم إلغاء امتحانه في جميع المواد واعتباره راسبًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.


حزم في مواجهة الشغب والإخلال بالنظام


وشدد وكيل تعليم المنوفية، على التعامل بكل حزم مع أي حالات شغب أو إخلال بنظام الامتحانات داخل اللجان، حفاظًا على هيبة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


رسالة لأولياء الأمور ومنع التزاحم


وفي السياق ذاته، أكد وكيل الوزارة على منع التزاحم أو التواجد أمام مقرات اللجان، مطالبًا أولياء الأمور بالالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة، حرصًا على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الهادئ والآمن لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة.

إجراءات جديدة لكنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية لتسريع إعلان النتيجة

 

وعن النتيجة قال الدكتور محمد صلاح، إن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول هذا العام ستشهد إجراءات جديدة تتعلق بأعمال الكنترول، في إطار تطوير منظومة التصحيح وتجميع الدرجات.

توزيع أعمال التصحيح على كنترولين بدلًا من واحد

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات سيتم توزيعها على كنترولين بدلًا من كنترول واحد، حيث تم تقسيم الإدارات التعليمية العشر على كنترول شبين الكوم وكنترول منوف.

تقسيم الإدارات التعليمية على كنترول شبين الكوم وكنترول منوف

وأشار إلى أن كنترول شبين الكوم سيضم إدارات شبين الكوم، قويسنا، أشمون، تلا، وبركة السبع، بينما سيضم كنترول منوف إدارات منوف، الباجور، السادات، سرس الليان، والشهداء، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في الإسراع بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، لافتا إلى أنه سيتم زيادة عدد الكنترولات في المراحل المقبلة ضمن خطة التطوير المستمرة.

الجريدة الرسمية