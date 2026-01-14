90 ألفا و609 طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية، غدا

18 حجم الخط

تنطلق غدا الخميس، امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة المنوفية، بمادتى التربية الدينية، والتربية الفنية.

90 ألفا و609 طلاب يؤدون الامتحانات داخل 413 لجنة

وأشار الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تنطلق يوم الخميس 15 يناير وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، حيث تم تجهيز 413 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية لاستقبال 90 ألفا و609 طلاب وطالبات.



كما أوضح أن الامتحانات يشارك في تنظيمها 14 ألفا و555 من العناصر الإشرافية والإدارية (رئيس لجنة – مراقب أول – مراقب – ملاحظ – إداري) بجميع لجان المحافظة.

تفعيل غرف العمليات وربطها بالشبكة الوطنية



وأكد وكيل تعليم المنوفية، على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، إلى جانب الربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لتلقي الشكاوى ورصد أي تجاوزات أو معوقات داخل اللجان والتعامل الفوري معها دون التأثير على سير الامتحانات.

توجيهات مشددة بمتابعة اللجان وتوفير الأجواء المناسبة



من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمنظومة الامتحانات باعتبارها أحد أهم عناصر العملية التعليمية، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة سير الامتحانات، والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية للمرور على اللجان وتقديم الدعم اللازم وتذليل أي عقبات.

وشدد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بمنظومة الامتحانات، مؤكدًا تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على الصالح العام وانتظام العملية الامتحانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.