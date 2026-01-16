محافظ المنوفية يتفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري مبارك بشبين الكوم (صور)

18 حجم الخط

تفقد اليوم الجمعة، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري مبارك بمدينة شبين الكوم، وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الهامة والحيوية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود والعمل ليلًا ونهارًا على مدار اليوم، لسرعة الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري مبارك بمدينة شبين الكوم، باعتباره شريانًا مروريًا حيويًا يخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.



جولة ميدانية لمتابعة بدء التنفيذ





رافق المحافظ خلال الجولة كل من المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، والعميد محمد عدلي مدير الإدارة العامة لمرور المنوفية، وسيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، وهيثم صادق رئيس حي شرق.

متابعة ميدانية وتذليل المعوقات أمام الشركة المنفذة.



وخلال تفقده، شدد محافظ المنوفية على الشركة المنفذة بضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة، للانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفقًا للتوقيتات الزمنية المقررة، وبأعلى معايير الجودة، نظرًا لأهمية الكوبري كونه شريانًا مروريًا هامًا داخل المدينة.



دعم الأحياء والاهتمام بمستوى الإنارة



وكلف المحافظ رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم بالمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الصيانة، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم، وتذليل أية معوقات أمام الشركة المنفذة، فضلًا عن الاهتمام والمتابعة الدورية لمستوى الإنارة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



تكثيف الحملات المرورية خلال فترة الغلق



كما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة لمرور المنوفية بتكثيف الحملات الدورية خلال فترة الغلق الكلي، لمتابعة التزام السائقين بالمسارات البديلة المعلنة، ومنع سير سيارات النقل الثقيل داخل مدينة شبين الكوم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتيسير الحركة المرورية والحد من الازدحام والتكدس، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.



مناشدة المواطنين بالالتزام بالتعليمات



وفي ختام الجولة، ناشد محافظ المنوفية المواطنين من قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية والمسارات البديلة التي أعلنتها إدارة المرور، مؤكدًا أن الأعمال الجارية تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة

