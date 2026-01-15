طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية يؤدون اليوم امتحاني "التربية الدينية والفنية"

18 حجم الخط

يؤدي 90 ألفًا و609 طلاب وطالبات بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، امتحاني “التربية الدينية والتربية الفنية”، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

90 ألفًا و609 طلاب يؤدون الامتحانات داخل 413 لجنة

وأشار الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تنطلق اليوم الخميس 15 يناير وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، حيث تم تجهيز 413 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية لاستقبال 90 ألفًا و609 طلاب وطالبات.

كما أوضح أن الامتحانات يشارك في تنظيمها 14 ألفًا و555 من العناصر الإشرافية والإدارية (رئيس لجنة – مراقب أول – مراقب – ملاحظ – إداري) بجميع لجان المحافظة.

مدير تعليم المنوفية يوجه رسالة تحذير لطلاب الشهادة الإعدادية

ووجه الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، رسالة واضحة للطلاب الشهادة الإعدادية، قبل انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والمقرر بدؤها اليوم.

وشدد وكيل تعليم المنوفية فى رسالته على الحظر الكامل لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية ذكية داخل لجان الامتحانات، بما في ذلك الساعات الذكية أو أي وسائل تكنولوجية حديثة.

تطبيق صارم للقانون دون استثناء

وأكد وكيل الوزارة على التطبيق الفوري والصارم للقانون دون أي تهاون، موضحًا أنه في حال ضبط أي طالب بحوزته هاتف محمول أو جهاز إلكتروني داخل اللجنة، سيتم إلغاء امتحانه في جميع المواد واعتباره راسبًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.

حزم في مواجهة الشغب والإخلال بالنظام

وشدد وكيل تعليم المنوفية، على التعامل بكل حزم مع أي حالات شغب أو إخلال بنظام الامتحانات داخل اللجان، حفاظًا على هيبة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

رسالة لأولياء الأمور ومنع التزاحم

وفي السياق ذاته، أكد وكيل الوزارة على منع التزاحم أو التواجد أمام مقرات اللجان، مطالبًا أولياء الأمور بالالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة، حرصًا على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الهادئ والآمن لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة.

