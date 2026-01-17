18 حجم الخط

وصفات طبيعية، لتخفيف آلام الدورة الشهرية شتاءً، تعاني كثير من النساء من آلام الدورة الشهرية، والتي تزداد حدتها خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، وانقباض العضلات، وضعف الدورة الدموية.





هذه الآلام قد تشمل تقلصات أسفل البطن، آلام الظهر، الصداع، الشعور بالإرهاق، وتقلبات المزاج.



ورغم لجوء بعض النساء إلى المسكنات، إلا أن الطبيعة تقدم لنا بدائل فعالة وآمنة تساعد على تخفيف الألم وتحسين الحالة الجسدية والنفسية، خاصة في الأجواء الشتوية التي تتطلب الدفء والراحة.



أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن آلام الدورة الشهرية في الشتاء قد تكون مرهقة، لكن الاعتماد على الوصفات الطبيعية الدافئة، سواء مشروبات أو أطعمة أو علاجات خارجية، يساعد المرأة على تجاوز هذه الفترة براحة أكبر دون اللجوء المفرط للمسكنات.



أضافت الدكتورة هدى، أن الطبيعة تقدم حلولًا بسيطة وآمنة، فقط تحتاج المرأة إلى الإصغاء لجسدها ومنحه الدفء والرعاية التي يستحقها.

وصفات طبيعية لتهدئة آلام الدورة الشهرية شتاءً



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من الوصفات الطبيعية الشتوية التي تساعد على تهدئة آلام الدورة الشهرية ودعم الجسم خلال هذه الفترة الحساسة.

أولًا: المشروبات الدافئة… صديقة المرأة في الشتاء

المشروبات الدافئة تلعب دورًا كبيرًا في تخفيف تقلصات الرحم وتحسين تدفق الدم، مما يقلل الشعور بالألم.



1. مشروب الزنجبيل الدافئ

الزنجبيل من أقوى الأعشاب المضادة للالتهابات، ويساعد على تقليل تقلصات الرحم.

طريقة التحضير:

اغلي كوب ماء

أضيفي شريحة زنجبيل طازج أو نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

اتركيه 5 دقائق ثم حليه بالعسل

يساعد هذا المشروب على تدفئة الجسم وتخفيف آلام البطن والغثيان المصاحب للدورة.



2. القرفة بالحليب أو الماء

القرفة تساعد على تهدئة العضلات وتقليل النزيف المصاحب للدورة.

طريقة الاستخدام:

ملعقة صغيرة قرفة على كوب ماء أو حليب دافئ مرة يوميًا.

3. البابونج الدافئ

يُعرف البابونج بخصائصه المهدئة، ويساعد على تخفيف التوتر والآلام العصبية وتقلصات الرحم، خاصة قبل النوم.



ثانيًا: وصفات طبيعية بالأعشاب



4. شاي النعناع

النعناع يساعد على إرخاء العضلات وتقليل الانتفاخ والغازات، وهي أعراض شائعة أثناء الدورة.

يفضل تناوله دافئًا مرتين يوميًا.



5. اليانسون والشمر

مزيج مثالي لتهدئة الرحم وتحسين الهضم.

يمكن غلي ملعقة صغيرة من كل منهما في كوب ماء وتناوله بعد الوجبات.



ثالثًا: وصفات غذائية شتوية تخفف الألم

الغذاء يلعب دورًا مهمًا في تخفيف آلام الدورة، خاصة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والحديد.



6. شوربة العدس الدافئة

العدس غني بالحديد ويعوض الفاقد خلال الدورة، كما يمنح الجسم طاقة ودفئًا.



7. البطاطا الحلوة المشوية

تحتوي على فيتامين B6 الذي يقلل التقلصات ويُحسن الحالة المزاجية.



8. الشوفان بالحليب الدافئ

وجبة مثالية في الشتاء، تساعد على استقرار سكر الدم وتخفيف التوتر المصاحب للدورة.



رابعًا: وصفات خارجية لتخفيف الألم



9. كمادات دافئة بزيت طبيعي

استخدمي زيت الزيتون أو زيت السمسم الدافئ ودلكي أسفل البطن بحركات دائرية، ثم ضعي كمادة دافئة لمدة 15–20 دقيقة.

هذا الأسلوب يساعد على إرخاء عضلات الرحم وتقليل التقلصات.



10. حمام دافئ بالأعشاب

إضافة البابونج أو اللافندر إلى ماء الحمام الدافئ يساعد على الاسترخاء الجسدي والنفسي، وهو مفيد جدًا في ليالي الشتاء الباردة.



خامسًا: وصفات طبيعية داعمة للحالة النفسية

الحالة النفسية تؤثر بشكل مباشر على شدة آلام الدورة.



11. الكاكاو الخام بالحليب

مشروب شتوي مريح، غني بالمغنيسيوم الذي يخفف التشنجات ويحسن المزاج.



12. العسل الأسود مع الطحينة

مزيج غني بالحديد والطاقة، يُقلل الشعور بالإجهاد والدوخة أثناء الدورة.

الدورة الشهرية



نصائح مهمة لزيادة فاعلية الوصفات

الحفاظ على تدفئة الجسم جيدًا وخصوصًا منطقة البطن والقدمين

تجنب المشروبات الباردة خلال فترة الدورة

تقليل الكافيين لأنه يزيد التوتر والتقلصات

الحصول على قسط كافٍ من النوم

ممارسة تمارين التمدد الخفيفة أو اليوجا الشتوية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.