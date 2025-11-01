مشروب الطاقة الطبيعي، تمر المرأة خلال فترة الدورة الشهرية بتغيرات هرمونية كبيرة تؤثر على مستويات الطاقة والحالة النفسية والجسمية.





ففي هذه الأيام، تعاني الكثير من النساء من الإرهاق، ونقص التركيز، والضعف العام، وآلام البطن، والصداع، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الحديد نتيجة فقدان الدم.



لهذا السبب، يصبح الجسم أكثر حاجة إلى سوائل وأطعمة ومشروبات تمنحه الطاقة وتدعمه بالعناصر الغذائية الضرورية، بعيدًا عن المشروبات الجاهزة المليئة بالكافيين والسكر والتي قد تزيد من التوتر العصبي وتؤدي إلى احتباس السوائل.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فترة الدورة الشهرية ليست فترة ضعف، بل مرحلة يحتاج فيها الجسم إلى مزيد من العناية والتغذية السليمة، والاهتمام بالمشروبات الطبيعية خلال هذه الفترة من الوسائل المساعدة الهامة، لدعم جسمك، تعزيز طاقتك، وتحسين حالتك النفسية بطريقة آمنة وصحية بعيدًا عن المشروبات الصناعية.



أضافت الدكتورة مروة، أن من أفضل الحلول الصحية خلال هذه المرحلة هو مشروب الطاقة الطبيعي للنساء وقت الدورة الشهرية، الذي يعتمد على مكونات غذائية غنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يساهم في استعادة النشاط وتحسين المزاج ودعم الجسم ضد التعب والالتهابات.

لماذا تحتاج المرأة إلى مشروب طاقة خلال الدورة الشهرية؟

في فترة الدورة، تنخفض مستويات بعض الهرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون، مما يؤدي إلى اضطراب مستويات السكر في الدم والشعور بالتعب والكسل.

إلى جانب ذلك، تفقد المرأة بعض الحديد من جسمها، فينخفض مستوى الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين للخلايا، مما يجعلها أكثر عرضة للدوخة والضعف العام.

كما أن الرغبة في تناول السكر والكربوهيدرات تزداد في هذه الفترة بسبب التغيرات الهرمونية، ولكن الاعتماد على السكريات المصنعة يؤدي لزيادة مفاجئة في الطاقة يعقبها هبوط حاد، فيشعر الجسم بمزيد من الإرهاق.

لذلك يأتي مشروب الطاقة الطبيعي كحل ذكي يوفر الطاقة بشكل متوازن ومستمر، ويدعم الجسم بالمغذيات، ويساعد في تحسين المزاج وتقليل الالتهابات والتقلصات.

مكونات مشروب الطاقة الطبيعي وفوائده

المقادير:

تمرتين إلى ثلاث تمرات

كوب حليب دافئ (حليب بقري أو نباتي مثل اللوز/الشوفان)

ملعقة صغيرة من العسل

رشة قرفة

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة من بذور الشيا أو بذور الكتان (اختياري)

نصف موزة (اختياري لمزيد من الطاقة والبوتاسيوم).

مشروب التمر بالموز، فيتو

فوائد كل مكوّن:

التمر

غني بالحديد والماغنيسيوم والألياف، يرفع الطاقة سريعًا ويحسن المزاج



الحليب

مصدر للبروتين والكالسيوم، يدعم العضلات ويعزز الإحساس بالشبع.

العسل

يمنح طاقة طبيعية ويدعم المناعة ويقلل الالتهاب.

القرفة

تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتقليل التقلصات.

الكاكاو الخام

يحسن المزاج بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والماغنيسيوم.

بذور الشيا/الكتان

غنية بالأوميجا 3 والألياف، تدعم الهضم وتمنح شعورًا بالشبع.

الموز

يحتوي على البوتاسيوم ويقلل من التعب العضلي وتشنجات البطن.

طريقة التحضير

تُنقع حبات التمر في ماء دافئ لمدة 5 دقائق لتلين.

يتم تسخين كوب الحليب حتى يصبح دافئًا وليس ساخنًا جدًا.

يُخفق الحليب مع التمر في الخلاط للحصول على قوام ناعم.

تُضاف القرفة والكاكاو والعسل ويُخلط جيدًا.

يمكن إضافة بذور الشيا أو الكتان والموز، ويُعاد الخلط مرة أخرى.

يُسكب المشروب في كوب ويُشرب دافئًا.

يفضل تناوله صباحًا لرفع الطاقة، أو مساءً لتخفيف التوتر وتحسين النوم.

فوائد مشروب الطاقة خلال الدورة الشهرية

رفع مستوى الطاقة تدريجيًا

المشروب يحتوي على سكريات طبيعية وبروتين وألياف تساعد في الحفاظ على مستوى ثابت للطاقة دون ارتفاعات وهبوطات حادة كما يحدث مع مشروبات الكافيين.

تقليل التقلصات والألم

وجود القرفة والماغنيسيوم في الكاكاو يساعد على إرخاء عضلات الرحم وتقليل الألم.

تحسين الحالة المزاجية

الكاكاو يساعد الجسم على إفراز السيروتونين، وهو هرمون السعادة، مما يقلل التوتر والعصبية.

تعويض الجسم بالعناصر المهمة

مثل الحديد، الكالسيوم، الأوميغا 3، والبوتاسيوم، وهي عناصر يحتاجها الجسم بشكل ملح وقت الدورة.

دعم الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في التمر والشيا تساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ.

نصائح مهمة مع المشروب

يُفضل تقليل تناول الكافيين خلال الدورة لتجنب زيادة القلق.

شرب كميات كافية من الماء يدعم تقليل الانتفاخ ويحسن النشاط.

ممارسة رياضة خفيفة مثل المشي أو اليوجا يساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيف الألم.

تناول وجبات خفيفة ومتوازنة غنية بالخضروات والبروتين.

مشروبات طبيعية بديلة خلال الدورة الشهرية

بجانب هذا المشروب، يمكن للمرأة تناول مشروبات أخرى مفيدة خلال الدورة مثل:

مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون

شاي البابونج لتهدئة الأعصاب وتحسين النوم

مشروب الكركديه الدافئ لتقوية الدم

ماء دافئ مع القرفة والعسل لتقليل الألم

اعتني بنفسك في هذه الأيام، واستمعي لاحتياجات جسدك، ولا تنسي أن الراحة والنوم الجيد جزء من العلاج.

