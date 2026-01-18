الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد ودمجها الكامل في الجيش 

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، وقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" واندماجها الكامل في الجيش السوري

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن إعلام سوري، وصول قائد "قسد" مظلوم عبدي إلى دمشق للاجتماع مع الشرع ومبعوث ترامب إلى سوريا توم باراك.

المواطنون السوريون الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري

في غضون ذلك، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء في نص المرسوم:

مرسوم بخصوص المواطنين السوريين الكرد

بناء على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين.

يرسم ما يلي:

المادة (1): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

المادة (2): تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.

المادة (3): تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.

المادة (4): يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

المادة (5): يُعد عيد "النوروز" (21 مارس) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيدا وطنيا يعبر عن الربيع والتآخي.

المادة (6): تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع، ويُحظر قانونا أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.

المادة (7): تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه.

المادة (8): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذا من تاريخ صدوره.

تصاعد العنف الدامي في مدينة حلب

ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد العنف الدامي الذي شهدته مدينة حلب الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ونزوح أكثر من 150 ألف شخص، وفي ظل الأوضاع المتوترة في شمال سوريا، مع استمرار تبادل الاتهامات وتصاعد المناوشات، في وقت تحاول فيه الحكومة السورية الجديدة تثبيت سلطتها على كامل التراب السوري.

