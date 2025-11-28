اعرفى سبب الجوع الشديد قبل نزول الدورة الشهرية

18 حجم الخط

تعانى معظم الفتيات من أعراض الدورة الشهرية التى تسبق نزولها شهريا مايؤثر على مزاجهم وأدائهن خلال هذه الفترة.

وأعراض الدورة الشهرية لا تأتى بآلام أسفل البطن والظهر فقط بل تقلبات فى المزاج والشعور بالقلق والتوتر والحزن، هذا بجانب اضطرابات فى الشهية.

ويقول الدكتور أحمد عبدالله أخصائي التغذية العلاجية، إن معظم الفتيات تشعر بالجوع الشديد قبل نزول الدورة الشهرية، وهو نوع من أنواع الجوع اسمه “جوع الهرمونات”، وهو ليس ضعف أو قلة إرادة ولكن مايحدث هو أن الجسم يمر بتغيرات هرمونية تؤثر على الشهية والمزاج.

أعراض الدورة الشهرية

هرمونات تتأثر بنزول الدورة الشهرية

واضاف عبدالله، أن من الهرمونات التى تتأثر بالسلب بسبب الدورة الشهرية:-

البروجيستيرون يزيد، وقبل الدورة بأيام، البروجيستيرون يعلى مايرفع الشهية، حيث تشعر الفتيات إن الجسم يحتاج طاقة طوال الوقت خاصة فى الليل.

الإستروجين ينخفض ما يقلل المزاج ويزيد الشهية، ويجعل الدماغ “تطلب سكر” حتى تهدأ.

حساسية الأنسولين تقل، حيث لا يستطيع الجسم حرق السكر بكفاءة مايرفع السكر بالدم ثم ينخفض بسرعة مايسبب الجوع بعد تناول الطعام بوقت بسيط.

السيروتونين (هرمون المزاج) يقل، مايسبب اشتهاء قوي للحلويات والنشويات.

علامات الجوع الهرموني

وتابع، أن من علامات الجوع الهرموني:-

جوع مفاجئ وليس تدريجي

اشتهاء قوي للسكريات أو النشويات

تناول الطعام بشكل زائد ليلا

إحساس بأن “مفيش شبع”

تقلب مزاج

نصائح مهمة لتقليل الجوع الهرموني أثناء الدورة الشهرية

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله أخصائي التغذية، أنه لتقليل الجوع الهرموني:-

يجب البروتين والدهون صحية قبلها بأسبوع، مثل البيض والجبن والتونة والمكسرات والرايب، ما يثبت السكر ويقلل الاشتهاء.

السكريات والنشويات السريعة حتى لا يحدث هبوط يزيد الشعور بالجوع.

تناول مشروب دافئ قبل النوم، مثل النعناع والبابونج والقرفة، يهديء الجسم ويقلل الرغبة في الطعام.

المشي 10 دقايق بعد الوجبات، تقلل مقاومة الأنسولين بشكل رائع.

شرب المياه الوفيرة، فالتقلبات الهرمونية تزيد احتباس السوائل ما يسبب الشعور بالجوع الوهمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.