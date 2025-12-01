أستاذ أمراض نساء: اضطراب الدورة الشهرية وزيادة الوزن علامات لهذا المرض

18 حجم الخط

مرض تكيس المبايض من الأمراض المنتشرة خلال السنوات الأخيرة لدى السيدات سواء الفتيات أو السيدات المتزوجات.

ما هو مرض تكيس المبايض؟

أكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ طب النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة القاهرة، مستشار وزير الصحة سابقا لشئون السكان أن من أبرز الأعراض المرتبطة بمرض تكيس المبايض لدى كثير من النساء هو اضطراب الدورة الشهرية، مشيرًا إلى أن زيادة الوزن أحد أهم العوامل التي تساهم في ظهور هذه المشكلة أو تفاقمها.

فحوصات مهمة لتشخيص تكيس المبايض

وأوضح الدكتور عمرو حسن أن طبيب النساء يلجأ عادة إلى طلب مجموعة من الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بشكل دقيق، تشمل:

قياس نسب الهرمونات في الدم

إجراء صورة دم كاملة

إجراء سونار على المبايض للتأكد من وجود التكيسات وشكل البويضات

وأشار إلى أن خفض الوزن واتباع نظام غذائي صحي يمثلان خطوة رئيسية في تحسين الأعراض والسيطرة على تكيس المبايض، موضحًا أن تعديل نمط الحياة قد يُحدث فارقًا كبيرًا في انتظام الدورة وتحسين الخصوبة.

وأضاف أن بعض الأعراض الجلدية قد تكون مؤشرًا على تكيس المبايض، مثل:

تساقط شعر الرأس

ظهور حب الشباب

نمو شعر زائد في مناطق غير معتادة بالجسم



ونبه إلى أنه عند ظهور هذه العلامات مع زيادة الوزن، يجب التوجه أولًا إلى طبيب النساء للتأكد من سبب المشكلة، وليس الاكتفاء بزيارة طبيب الجلدية، لأن علاج السبب الجذري وهو خلل الهرمونات أو وجود تكيسات قد ينهي هذه المشكلات الجلدية من جذورها.

وتكيس المبايض هو اضطراب هرموني شائع يصيب النساء في سن الإنجاب، ويؤثر في قدرة المبيض على إطلاق البويضات بشكل منتظم.

تقدّر الدراسات أن ما بين 8–13% من النساء يصبن بهذه الحالة، وغالبًا ما تظهر الأعراض منذ سن المراهقة.

ما الذي يحدث داخل الجسم؟

في هذه الحالة، ينتج المبيض هرمونات الذكورة بمستويات أعلى من الطبيعي، مما يؤدي إلى:

اضطراب عملية التبويض

ظهور أكياس صغيرة على المبيض

خلل في الدورة الشهرية

كما ترتبط الحالة غالبًا بزيادة الوزن ومقاومة الإنسولين.

أعراض تكيس المبايض

ليست كل النساء يظهر عليهن نفس الأعراض، لكن الأعراض الأكثر شيوعًا تشمل:

1. اضطراب الدورة الشهرية

تأخر الدورة او قلة عدد مرات نزولها أو انقطاعها تمامًا



2. مشكلات الجلد والشعر

حب الشباب

زيادة نمو الشعر في مناطق مثل الذقن والبطن والصدر

تساقط شعر الرأس بشكل يشبه الصلع الوراثي



3. زيادة الوزن وصعوبة فقدانه

خاصة حول منطقة البطن بسبب مقاومة الإنسولين.

4. صعوبة الحمل

نتيجة عدم انتظام التبويض.

5. أعراض أخرى

ألم بسيط أو ضغط أسفل البطن

بقع داكنة في الرقبة وتحت الإبط (علامة على مقاومة الإنسولين)

اضطرابات المزاج

أسباب تكيس المبايض

السبب الدقيق غير معروف، لكن هناك عوامل مساعدة:

العامل الوراثي

مقاومة الإنسولين

زيادة الوزن

تغيّر الهرمونات المصاحبة لنمط الحياة غير الصحي

التوتر وقلة النوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.