الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد عشبة رجل الأسد للنساء، تنظم الهرمونات الأنثوية وتقلل نزيف الدورة الشهرية

رجل الأسد
رجل الأسد
18 حجم الخط

فوائد رجل الأسد، رجل الأسد من الأعشاب التى لها شكل مختلف وبالفعل يشبه رجل الأسد وهى معروفة بالشكل ولكن القليل من يعرف أهميتها الطبية والعلاجية.

وفوائد عشبة رجل الأسد، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن عشبة رجل الأسد من الأعشاب الطبية المعروفة منذ قرون، وقد استخدمت بكثرة في الطب الشعبي الأوروبي والعربي لما لها من فوائد صحية واسعة، خاصة للنساء، وتحتوي هذه العشبة على مركبات طبيعية فعالة مثل الفلافونويدات، التانينات، مضادات الأكسدة، والأحماض العضوية، مما يمنحها خصائص علاجية مميزة.

فوائد رجل الأسد للنساء

وأضافت مرام، أن من فوائد رجل الأسد للنساء:-

  • تنظيم الهرمونات الأنثوية، حيث تساعد عشبة رجل الأسد على تنظيم إفراز الهرمونات، مما يساهم في تحسين صحة الجهاز التناسلي الأنثوي، وتقليل الاضطرابات الهرمونية التي تؤثر على الدورة الشهرية.
  • تخفيف آلام الدورة الشهرية، وتعرف رجل الأسد بقدرتها على تقليل تقلصات الرحم، وتخفيف آلام البطن وأسفل الظهر، وتقليل النزيف الغزير أثناء الدورة
    وذلك بفضل خصائصها القابضة والمهدئة.
  • دعم صحة الرحم، وتستخدم العشبة في تقوية عضلات الرحم، وتقليل الالتهابات الرحمية، والمساعدة في تنظيف الرحم بعد الدورة أو بعد الولادة بإشراف مختص.
  • مفيدة بعد الولادة، لأنها تساعد على تسريع انقباض الرحم وعودته لوضعه الطبيعي، وتقليل النزيف بعد الولادة، ودعم التئام الأنسجة.

 

فوائد رجل الأسد للصحة 

وتابعت، أما عن فوائد رجل الأسد للصحة العامة:-

  • علاج الإسهال واضطرابات المعدة، وبفضل احتوائها على التانينات، تعمل رجل الأسد على تقليل الإسهال، وتهدئة القولون، وتقليل التقلصات المعوية.
  • تحسين الهضم، حيث تساعد على تهدئة المعدة، وتقليل الغازات والانتفاخ، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.
  • تقوية جهاز المناعة، حيث تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في مقاومة الجذور الحرة، وتعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.
  • تفيد في تخفيف التهابات المفاصل، والتهابات الحلق واللثة، والتهابات الجهاز الهضمي.
  • تعمل على شد البشرة ومقاومة التجاعيد، حيث تساعد العشبة على شد الجلد، وتقليل الترهلات، وتحسين مرونة البشرة.
  • تستخدم موضعيا للمساعدة في تقليل إفراز الدهون، وتنظيف المسام، وتهدئة الالتهابات الجلدية.
  • توحيد لون البشرة، حيث تساعد على تقليل التصبغات، وتحسين نضارة البشرة، وتسريع التئام الجروح البسيطة.
  • تعمل على تقوية بصيلات الشعر، وتقليل تساقطه، وتحسين صحة فروة الرأس، وتقليل القشرة والالتهابات.
txt

فوائد الخولنجان، يعزز صحة القلب ويحسن المزاج وينقص الوزن

txt

فوائد اللفت، سلاحك القوي ضد نزلات البرد طوال الشتاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجل الأسد فوائد رجل الأسد فوائد رجل الأسد للصحة فوائد رجل الأسد للنساء صحة الصحة الدكتورة مرام عيسى

مواد متعلقة

للنساء وكبار السن والأطفال، فوائد الفراولة وأهميتها للصحة

فوائد الكزبرة، تنظم سكر الدم وتدعم صحة الدماغ

فوائد الجزر، كنز غذائي يعزز صحة القلب والدماغ ويحمي البصر

فيتامين "سي"، 6 فوائد مذهلة لصحتك تتجاوز علاج البرد

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي الليلة

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads