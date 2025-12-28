أعشاب تقلل التوتر العصبي للنساء، قبل الدورة الشهرية

18 حجم الخط

التوتر العصبي قبل الدورة الشهرية، من أكثر المشكلات الشائعة التي تعاني منها كثير من النساء، حيث تسبق الدورة بأيام أو حتى أسبوع مجموعة من الأعراض النفسية والجسدية المعروفة باسم متلازمة ما قبل الطمث (PMS)، مثل العصبية الزائدة، القلق، تقلب المزاج، الصداع، واضطرابات النوم.



ومع أن بعض النساء يلجأن إلى المسكنات أو الأدوية المهدئة، لعلاج التوتر العصبي قبل الدورة الشهرية، إلا أن عددًا كبيرًا يفضّل الحلول الطبيعية الآمنة، وعلى رأسها الأعشاب التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر دون آثار جانبية مزعجة.



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الأعشاب الطبيعية وسيلة فعّالة وآمنة نسبيًا للتقليل من التوتر العصبي قبل الدورة الشهرية، خاصة عند استخدامها بانتظام وبطريقة صحيحة.



أعشاب طبيعية تقلل التوتر العصبي قبل الدورة الشهرية

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أهم الأعشاب الفعّالة في تقليل التوتر العصبي قبل الدورة الشهرية، مع توضيح فوائدها وطرق استخدامها.

آلام الدورة الشهرية



أولًا: البابونج (الكاموميل)

يُعد البابونج من أشهر الأعشاب المهدئة للأعصاب، ويُستخدم منذ القدم لعلاج القلق واضطرابات النوم. يحتوي البابونج على مركبات طبيعية تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل إفراز هرمونات التوتر.

قبل الدورة الشهرية، يساعد شاي البابونج على تخفيف العصبية والانفعال، كما يساهم في تقليل تقلصات الرحم المصاحبة لهذه الفترة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الحالة النفسية.

طريقة الاستخدام: يُنقع كيس أو ملعقة صغيرة من زهور البابونج في كوب ماء ساخن لمدة 5–10 دقائق، ويُشرب مرة إلى مرتين يوميًا، ويفضل مساءً.



ثانيًا: النعناع

يتميز النعناع برائحته المنعشة وتأثيره المهدئ على الأعصاب والمعدة في آن واحد. فالتوتر العصبي قبل الدورة غالبًا ما يصاحبه اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ أو الغثيان، وهنا يأتي دور النعناع في تهدئة الأعصاب والجهاز الهضمي معًا.

يساعد النعناع على تحسين المزاج وتقليل الصداع الناتج عن التوتر، كما يمنح شعورًا بالاسترخاء العام.

طريقة الاستخدام: يُحضّر شاي النعناع بنقع أوراقه الطازجة أو المجففة في ماء ساخن، ويُشرب بعد الوجبات أو عند الشعور بالتوتر.



ثالثًا: الميرمية

تُعتبر الميرمية من الأعشاب المفيدة جدًا للنساء، خاصة في فترة ما قبل الدورة الشهرية. فهي تساعد على تنظيم الهرمونات الأنثوية، ما يقلل من حدة التقلبات المزاجية والتوتر العصبي.

كما تحتوي الميرمية على مركبات مضادة للتشنج، مما يخفف من الآلام الجسدية المصاحبة للدورة، وبالتالي يقل الضغط النفسي الناتج عنها.

طريقة الاستخدام: يُنقع مقدار ملعقة صغيرة من الميرمية في كوب ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ويُشرب مرة واحدة يوميًا قبل الدورة بأيام.



رابعًا: اللافندر (الخزامى)

يُعرف اللافندر بقدرته العالية على تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة النفسية. فرائحته وحدها كفيلة بتخفيف القلق والتوتر العصبي، كما يساعد على تحسين جودة النوم، وهو أمر بالغ الأهمية قبل الدورة الشهرية.

يمكن استخدام اللافندر كمشروب عشبي أو عبر الاستنشاق أو الزيوت العطرية.

طريقة الاستخدام: يُحضّر شاي اللافندر بنقع كمية قليلة من زهور الخزامى في ماء ساخن، أو يمكن وضع بضع قطرات من زيت اللافندر العطري في ماء دافئ أو على الوسادة قبل النوم.



خامسًا: الزعتر

رغم شهرة الزعتر بدوره في علاج السعال ونزلات البرد، إلا أن له تأثيرًا مهدئًا على الأعصاب أيضًا. يحتوي الزعتر على مركبات تساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج، كما يدعم الجهاز العصبي ويقلل الشعور بالإجهاد.

طريقة الاستخدام: يُشرب شاي الزعتر مرة يوميًا، ويمكن تحليته بالعسل لزيادة فوائده المهدئة.



سادسًا: عشبة حشيشة الليمون (المليسة)

تُعد المليسة من الأعشاب المفضلة لعلاج القلق والتوتر العصبي، وتُستخدم بشكل خاص للنساء اللواتي يعانين من تقلبات مزاجية حادة قبل الدورة الشهرية.

تساعد هذه العشبة على تهدئة الأعصاب، تحسين النوم، وتقليل الشعور بالكآبة والضيق.

طريقة الاستخدام: يُنقع مقدار ملعقة صغيرة من أوراق المليسة في كوب ماء ساخن لمدة 10 دقائق، ويُشرب مساءً للحصول على أفضل نتيجة.

أعراض الدورة الشهرية



نصائح مهمة عند استخدام الأعشاب

يُفضل البدء في شرب الأعشاب قبل موعد الدورة بحوالي 5–7 أيام.

يجب عدم الإفراط في تناول الأعشاب، والاكتفاء بالجرعات المعتدلة.

في حال وجود أمراض مزمنة أو تناول أدوية منتظمة، يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدام الأعشاب.

دمج الأعشاب مع نمط حياة صحي، مثل النوم الجيد، تقليل الكافيين، وممارسة تمارين الاسترخاء، يعزز من فعاليتها.



الاعتماد على البابونج، النعناع، الميرمية، اللافندر، الزعتر، وحشيشة الليمون يمكن أن يُحدث فرقًا واضحًا في الحالة النفسية والمزاجية للمرأة خلال هذه الفترة الحساسة.

ومع اتباع نمط حياة متوازن، تصبح هذه المرحلة أكثر هدوءًا وراحة، دون الحاجة إلى اللجوء للأدوية إلا عند الضرورة.

