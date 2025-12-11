اعرفي أسباب حدة أعراض الدورة الشهرية

18 حجم الخط

أعراض الدورة الشهرية، أعراض الدورة الشهرية من الأعراض الطبيعية التي تحدث للفتيات قبل أو مع نزول الدورة الشهرية نتيجة اضطراب الهرمونات في هذه الفترة.

وتختلف حدة أعراض الدورة الشهرية بين الفتيات على حسب طبيعة الجسم، ولكن في أحيان عديدة تشكو بعض النساء من آلام شديدة أسفل البطن أو صداع لا ينتهي أو نزيف حاد خلال فترة الدورة الشهرية ويتساءلن عن سبب ذلك.

وتقول الدكتورة شروق على أخصائية التغذية العلاجية، إن أعراض الدورة الشهرية قد توقف حياة العديد من الفتيات خلال هذه الفترة حيث تعاني بعضهن من ثقل شديد في الثدي قبل أسبوع أو أكثر من نزول الدورة الشهرية، مع تقلبات مزاجية وآلام شديدة أسفل البطن أو صداع شديد وغير ذلك العديد من الأعراض المزعجة.

أسباب حدة أعراض الدورة الشهرية

أسباب حدة أعراض الدورة الشهرية

وأضافت شروق، أن هذه الأعراض نتيجة ارتفاع الإستروجين الضار بالجسم الناجم عن العادات الغذائية والحياتية الخاطئة، ومن أسباب ارتفاع الاستروجين الضار بالجسم:

تناول الطعام المصنع والمعلبات وهو غنى بالمواد الحافظة والملونات التي ترفع الإستروجين الضار بالجسم.

استخدام العطور، والشموع، ومنتجات العناية الصناعية التي تسبب اضطراب الغدد وتزيد الإستروجين الضار.

استخدام البلاستيك والزجاجات، من أخطر ما يرفع الإستروجين الضار.

تناول الفراخ البيضاء التى تدخل الجسم وتزيد الحمل الهرموني.

الإصابة بالسمنة ودهون البطن، وأي دهون زائدة تعد مصنع لإنتاج الإستروجين الضار بالجسم.

الضغط العصبي المزمن، ينتج الكورتيزول العالي الذي يؤثر في البروجسترون ويجعل الإستروجين يبقى أعلى.

النوم القليل، يقلل تكسير الهرمونات الضارة في الكبد.

اضطراب الهضم والفطريات، لأن ميكروبيوم الأمعاء يكمل تكسير الإستروجين واضطرابه يرفع الإستروجين الضار.

نقص فيتامين D والزنك، وهم مهمان لتوازن الإستروجين وتنظيم مستقبلاته.

الإمساك من أهم الأسباب، لأن عدم تفريغ الأمعاء يعيد استرجاع الإستروجين المعالج مرة أخرى بدل خروجه من الجسم.

الكبد الدهني، والكبد هو المسؤول رقم 1 عن “تكسير وإخراج” الاستروجين، وعندما يكون الكبد دهني ومجهد لا يستطيع تكسيره جيدا، وبالتالى يرتفع الاستروجين الضار بالجسم.

السكر الأبيض والكافيين المبالغ فيه، يرفع الالتهاب ويقلل حساسية المستقبلات الهرمونية.

المبيدات في الخضار والفاكهة أقوى مصادر الاستروجين الضار بالجسم.

