الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

اعرفي أسباب حدة أعراض الدورة الشهرية

أعراض الدورة الشهرية،
أعراض الدورة الشهرية، فيتو
18 حجم الخط

أعراض الدورة الشهرية، أعراض الدورة الشهرية من الأعراض الطبيعية التي تحدث للفتيات قبل أو مع نزول الدورة الشهرية نتيجة اضطراب الهرمونات في هذه الفترة.

وتختلف حدة أعراض الدورة الشهرية بين الفتيات على حسب طبيعة الجسم، ولكن في أحيان عديدة تشكو بعض النساء من آلام شديدة أسفل البطن أو صداع لا ينتهي أو نزيف حاد خلال فترة الدورة الشهرية ويتساءلن عن سبب ذلك.

وتقول الدكتورة شروق على أخصائية التغذية العلاجية، إن أعراض الدورة الشهرية قد توقف حياة العديد من الفتيات خلال هذه الفترة حيث تعاني بعضهن من ثقل شديد في الثدي قبل أسبوع أو أكثر من نزول الدورة الشهرية، مع تقلبات مزاجية وآلام شديدة أسفل البطن أو صداع شديد وغير ذلك العديد من الأعراض المزعجة.

أسباب حدة أعراض الدورة الشهرية 
أسباب حدة أعراض الدورة الشهرية، فيتو

أسباب حدة أعراض الدورة الشهرية 

وأضافت شروق، أن هذه الأعراض نتيجة ارتفاع الإستروجين الضار بالجسم الناجم عن العادات الغذائية والحياتية الخاطئة، ومن أسباب ارتفاع الاستروجين الضار بالجسم:

  • تناول الطعام المصنع والمعلبات وهو غنى بالمواد الحافظة والملونات التي ترفع الإستروجين الضار بالجسم.
  • استخدام العطور، والشموع، ومنتجات العناية الصناعية التي تسبب اضطراب الغدد وتزيد الإستروجين الضار.
  • استخدام البلاستيك والزجاجات، من أخطر ما يرفع الإستروجين الضار.
  • تناول الفراخ  البيضاء التى تدخل الجسم وتزيد الحمل الهرموني.
  • الإصابة بالسمنة ودهون البطن، وأي دهون زائدة تعد مصنع لإنتاج الإستروجين الضار بالجسم.
  • الضغط العصبي المزمن، ينتج الكورتيزول العالي الذي يؤثر في البروجسترون ويجعل الإستروجين يبقى أعلى.
  • النوم القليل، يقلل تكسير الهرمونات  الضارة في الكبد.
  • اضطراب الهضم والفطريات، لأن ميكروبيوم الأمعاء يكمل تكسير الإستروجين واضطرابه يرفع الإستروجين الضار.
  • نقص فيتامين D والزنك، وهم مهمان لتوازن الإستروجين وتنظيم مستقبلاته.
  • الإمساك من أهم الأسباب، لأن عدم تفريغ الأمعاء يعيد استرجاع الإستروجين المعالج مرة أخرى بدل خروجه من الجسم.
  • الكبد الدهني، والكبد هو المسؤول رقم 1 عن “تكسير وإخراج” الاستروجين، وعندما يكون الكبد دهني ومجهد لا يستطيع تكسيره جيدا، وبالتالى يرتفع الاستروجين الضار بالجسم.
  • السكر الأبيض والكافيين المبالغ فيه، يرفع الالتهاب ويقلل حساسية المستقبلات الهرمونية.
  • المبيدات في الخضار والفاكهة أقوى مصادر الاستروجين الضار بالجسم.
txt

أستاذ أمراض نساء: اضطراب الدورة الشهرية وزيادة الوزن علامات لهذا المرض

txt

وصفات أعشاب لتنظيف الرحم بعد الدورة الشهرية، تعرفي عليها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورة الشهرية اعراض الدورة الشهرية أسباب حدة أعراض الدورة الشهرية صحة الصحة الدكتورة شروق على

مواد متعلقة

اعرفى سبب الجوع الشديد قبل نزول الدورة الشهرية

للنساء فقط، القرفة لتنظيم الدورة الشهرية وتحسين الصحة الأنثوية

مشروب الطاقة الطبيعي، للنساء وقت الدورة الشهرية

طرق فعالة لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، نابولي يتأخر أمام بنفيكا بهدف في الشوط الأول

90.6% صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

مرحلة المواجهة، أحمد سعد يشعل مسرح برنامج "ذا فويس" (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة وانخفاض الفراولة واليوسفي في سوق العبور

طرح أول 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

أبرزها سقوط الريال، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا

بعد 6 جولات، فريق واحد فقط يحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.90 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads