محافظ سوهاج: رعاية طبية متكاملة للطلاب والمراقبين بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات ومدى شمول الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة في مادتي "اللغة العربية، والتربية الدينية".

محافظ سوهاج يتفقد لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية

واستهل المحافظ الجولة بتفقد لجان مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بحي شرق سوهاج، والتي يؤدي فيها الامتحانات 419 طالبة في عدد 21 لجنة، ثم تفقد لجان مدرسة ناصر الإعدادية بنات بمدينة ناصر، حيث يؤدي فيها الامتحانات اليوم عدد 551 طالبة في عدد 28 لجنة.

وخلال الزيارة وجه المحافظ بضرورة توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في سهولة ويسر، وتوفير الرعاية الطبية للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات، تحسبا لأي ظرف طارئ.

وتفقد المحافظ حالة النظافة العامة بمحيط المدرسة، موجها برفع أية مخلفات أولا بأول، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، لمنع أية ضوضاء وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب.

من جانبه أكد سليمان بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالمدارس المختلفة على مستوى المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أية شكاوى وحلها فورًا، مشيرا إلى أنه يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 99422 ألف طالب وطالبة تقريبا، في 11 إدارة تعليمية، بعدد 492 لجنة.

