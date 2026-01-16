غدًا، 99 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

18 حجم الخط

تنطلق غدًا السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، وتستمر حتى الخميس الموافق 22 يناير 2026، حيث يؤدي الامتحانات 99 ألفًا و418 طالبًا وطالبة داخل 492 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

غدًا السبت.. 99 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن الطلاب غدا امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء ويؤدون يوم الأحد 18 يناير امتحاني العلوم والتربية الفنية، بينما يؤدون يوم الثلاثاء 20 يناير امتحاني الدراسات الاجتماعية والهندسة، ويؤدون يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني الجبر والإحصاء والتربية الدينية، على أن يُختتم ماراثون الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بامتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وكيل الوزارة أنه الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات،بالتنسيق مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة، ورئيس المطبعة السرية بالمديرية، ومدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، ومدير إدارة الأمن بديوان المديرية، للوقوف على جاهزية اللجان وضمان انتظام سير الامتحانات.

الأجهزة الأمنية تأمين خطوط سير سيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات

وأشار فاضل النحاس مدير عام التعليم بالمديرية إلى أنه تم التنبيه على قيادات المديرية بضرورة الالتزام بحضور الطلاب بالزي المدرسي المقرر، ومنع ارتداء أي زي مخالف، والتأكيد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على كل من يخالف التعليمات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بالإضافة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين خطوط سير سيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات، وتأمين مقار اللجان من الخارج، بما يحقق الانضباط الكامل ويضمن سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.