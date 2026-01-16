الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدًا، 99 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بسوهاج
18 حجم الخط

تنطلق غدًا السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، وتستمر حتى الخميس الموافق 22 يناير 2026، حيث يؤدي الامتحانات 99 ألفًا و418 طالبًا وطالبة داخل 492 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

غدًا السبت.. 99 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن الطلاب غدا امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء ويؤدون يوم الأحد 18 يناير امتحاني العلوم والتربية الفنية، بينما يؤدون يوم الثلاثاء 20 يناير امتحاني الدراسات الاجتماعية والهندسة، ويؤدون يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني الجبر والإحصاء والتربية الدينية، على أن يُختتم ماراثون الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بامتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وكيل الوزارة أنه الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات،بالتنسيق مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة، ورئيس المطبعة السرية بالمديرية، ومدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، ومدير إدارة الأمن بديوان المديرية، للوقوف على جاهزية اللجان وضمان انتظام سير الامتحانات.

الأجهزة الأمنية تأمين خطوط سير سيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات

وأشار فاضل النحاس مدير عام التعليم بالمديرية إلى أنه تم التنبيه على  قيادات المديرية بضرورة الالتزام بحضور الطلاب بالزي المدرسي المقرر، ومنع ارتداء أي زي مخالف، والتأكيد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على كل من يخالف التعليمات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بالإضافة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين خطوط سير سيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات، وتأمين مقار اللجان من الخارج، بما يحقق الانضباط الكامل ويضمن سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارات التعليمية الشهادة الاعدادية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات إمتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات الشهاده الاعداديه مديرية التربية والتعليم بسوهاج مديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج إمتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

مواد متعلقة

مصرع زوجين وابنتهما إثر تسرب غاز داخل شقة بسوهاج

رئيس أزهر سوهاج يتفقد امتحانات الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية

محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

النعماني يتابع امتحانات طب سوهاج بمركز الاختبارات الإلكترونية

جامعة سوهاج تحصد 1.6 مليون جنيه تمويلا لدعم المبتكرين من أكاديمية البحث العلمي

مدير تعليم سوهاج يتابع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

مياه الشرب بسوهاج تدفع بخدمة عملاء متنقلة للتعاقد على الوصلات المنزلية

مستشفى جامعة سوهاج ينقذ حياة طفلين مصابين بطعنات صدرية نافذة

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على راسينج في كأس ملك إسبانيا

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

انتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل اللجان النوعية.. ماذا حدث بمجلس النواب في أسبوع؟

تعرف على موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2026

أوامر صندوق النقد.. وعدم التكليف للأطباء

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

خدمات

المزيد

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية