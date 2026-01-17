كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتقدم 1-0 أمام وادي دجلة في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي أمام وادي دجلة، بتقدم الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

هدف الإسماعيلي سجله اللاعب أنور عبد السلام في الدقيقة 34 من اللقاء

وأعلن محمد الشيخ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة كأس عاصمة مصر

تشكيل وادي دجلة أمام الإسماعيلي

دخل فريق وادي دجلة مباراته أمام الإسماعيلي بتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقي، محمد رجب، أحمد داهش

الوسط: هشام محمد، أحمد الشيمي، عبد العاطي، علي حسين

الهجوم: يوسف ويا، أحمد رفعت.

الإسماعيلي، فيتو

تشكيل الإسماعيلي أمام وادي دجلة

في المقابل، أعلن ميلود حمدي تشكيل الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة، والذي يضم كلاً من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، حسن منصور

الوسط: محمد خطاري، محمد حسن، محمد سمير، إبراهيم النجعاوي

الهجوم: نادر فرج، أنور صقر

ترتيب الفريقين في كأس عاصمة مصر

يحتل وادي دجلة المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الثانية، التي تضم برفقتهما كلاً من: الجونة، البنك الأهلي، بتروجت، مودرن سبورت، بيراميدز.

يدير اللقاء تحكيميًا كلاً من: إبراهيم محمد حكمًا للساحة، ويعاونه كلاً من: محمود دين وأحمد كيال، مساعدين، أحمد ناصر حكمًا رابعًا، عمرو الشناوي حكمًا للفيديو، ويعاونه شريف عبد الله.

