ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.

محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، وتنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي بدأت في 10 يناير والمستمرة حتى 27 مارس القادم.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتصالح على مخالفات البناء، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة 47.875 طلب، ووصلت إجمالي أعمال البت 54.253 بنسبة تنفيذ 94%، كما وصل ما تنفيذه وتسليمه للمواطنين 41.198 بنسبة تنفيذ 91.4%.

وتم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي للتعدي على الأراضي الزارعية، حيث تم إزالة التعديات لعدد 61 حالة منها 30 حالة إزالة كاملة، وتمت الإزالة الجزئية لعدد 31 حالة، فيما وصلت نسبة التنفيذ بملف التقنين 90.5%، كما أكد المحافظ على ضرورة حصر جميع المتغيرات المكانية، لبيان ومعرفة ما هو قانوني وما هو غير قانوني منها.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بحصر الأراضي الحبيسة تمهيدا للبدء في طرحها للاستثمار خلال 7 أيام، ومراجعة موقف الشوادر الموسمية التي تتيح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، موجها كذلك بالتأكد من رفع كافة اللافتات الانتخابية، ورفع أية إشغالات غير مرخصة، وإتاحة متنفس طبيعي للمواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم.

