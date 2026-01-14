الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

جانب من المجلس التنفيذى
جانب من المجلس التنفيذى
18 حجم الخط

ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.

محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، وتنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي بدأت في 10 يناير والمستمرة حتى 27 مارس القادم.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتصالح على مخالفات البناء، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة 47.875 طلب، ووصلت إجمالي أعمال البت 54.253 بنسبة تنفيذ 94%، كما وصل ما تنفيذه وتسليمه للمواطنين 41.198 بنسبة تنفيذ 91.4%.

وتم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي للتعدي على الأراضي الزارعية، حيث تم إزالة التعديات لعدد 61 حالة منها 30 حالة إزالة كاملة، وتمت الإزالة الجزئية لعدد 31 حالة، فيما وصلت نسبة التنفيذ بملف التقنين 90.5%، كما أكد المحافظ على ضرورة حصر جميع المتغيرات المكانية، لبيان ومعرفة ما هو قانوني وما هو غير قانوني منها. 

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بحصر الأراضي الحبيسة تمهيدا للبدء في طرحها للاستثمار خلال 7 أيام، ومراجعة موقف الشوادر الموسمية التي تتيح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، موجها كذلك بالتأكد من رفع كافة اللافتات الانتخابية، ورفع أية إشغالات غير مرخصة، وإتاحة متنفس طبيعي للمواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدول إزالة التعديات على الأراضي التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج المجلس التنفيذي للمحافظة ملفات التقنين والتصالح

مواد متعلقة

جامعة سوهاج تحصد 1.6 مليون جنيه تمويلا لدعم المبتكرين من أكاديمية البحث العلمي

مدير تعليم سوهاج يتابع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

مياه الشرب بسوهاج تدفع بخدمة عملاء متنقلة للتعاقد على الوصلات المنزلية

مستشفى جامعة سوهاج ينقذ حياة طفلين مصابين بطعنات صدرية نافذة

عميد ألسن سوهاج يحسم الجدل: لا تعيينات بدفعة الطالبة سها، وادعاءات رفضها بسبب مهنة والدها غير صحيحة

صحة سوهاج: ضبط طالبة انتحلت صفة طبيبة جلدية في ساقلتة

طب سوهاج تطلق قافلة طبية علاجية بحي الكوثر

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لتلبية احتياجات وطلبات المواطنين
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

"المفوضين" توصي بإلغاء قرار منع سفر فئات نسائية للسعودية

هيروشيما رقمية جديدة!

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 7028 جنيهًا (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

تعرف على موعد أول أيام شهر شعبان لعام 1447 وفقا للحسابات الفلكية والشرعية

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

المزيد
الجريدة الرسمية