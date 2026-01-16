استفادة 2000 مواطن من قافلة طبية بقرية أولاد يحيى الحاجر بسوهاج

18 حجم الخط

أعلنت محافظة سوهاج أنه تم تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام، ضمن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على مدار يومين وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان بتمويل من مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، وتم تنفيذها بواسطة مؤسسة صناع الحياة، بالتعاون مع جامعة عين شمس.

الكشف على 2000 مواطن بالمجان خلال قافلة طبية بقرية أولاد يحيى الحاجر بسوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن القافلة تأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز مظلة الرعاية الصحية، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين بالقرى والنجوع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة بالمناطق الريفية، مؤكدا حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات القافلة 2000 مواطنا، قدمت لهم جميع الخدمات الطبية من إجراء قياسات ضغط الدم والسكر، وفحوصات طبية وصرف الأدوية اللازمة للحالات المستفيدة بالمجان، إلى جانب تنفيذ اختبارات محو الأمية ضمن الأنشطة المصاحبة، دعمًا لجهود التمكين الصحي والتعليمي للأهالي.

مشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين بجامعة عين شمس

شارك في أعمال القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين من جامعة عين شمس، وشملت 9 تخصصات طبية هي "الباطنة، الجلدية، الصدر، القلب، الرمد، الأطفال، النساء والتوليد، العظام، والأنف والأذن والحنجرة"، بتمويل من مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، وتم تنفيذها بواسطة مؤسسة صناع الحياة، بالتعاون مع جامعة عين شمس، وذلك ضمن أنشطة مشروع دار وسلامة الهادف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية الأساسية.

