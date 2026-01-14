عميد ألسن سوهاج يحسم الجدل: لا تعيينات بدفعة الطالبة سها، وادعاءات رفضها بسبب مهنة والدها غير صحيحة

18 حجم الخط

أكد الدكتور صبري توفيق، عميد كلية الألسن بجامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن رفض تعيين الطالبة سها إبراهيم أحمد بقسم اللغة الفارسية، بدعوى أن والدها يعمل مؤذنًا، عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح عميد الكلية أن السبب الحقيقي لعدم تعيين الطالبة حتى الآن يرجع إلى أنه لم يتم تعيين أي طالب أو طالبة من دفعتها بالكامل، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بتعنت من الجامعة أو تمييز اجتماعي كما زعم في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الدكتور صبري توفيق أن المعلومات المتداولة حول رفض تعيين الطالبة بسبب مهنة والدها غير دقيقة ومغلوطة، مشددًا على أن كلية الألسن، باعتبارها مؤسسة علمية، تلتزم التزامًا كاملًا بالقواعد واللوائح المنظمة التي تضمن المساواة التامة بين جميع الطلاب دون أي تفرقة.

وأشار إلى أن تعيين المعيدين بالجامعة يخضع لما يُعرف بـ«الخطة الخمسية»، وهي خطة قانونية ملزمة يتم إعدادها كل خمس سنوات، ويقرها مجلس القسم المختص، ثم تعتمد من مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

وأوضح أن الخطة الخمسية الحالية بالكلية تمتد من العام الجامعي 2020/ 2021 حتى 2024/ 2025، وقد تم اعتمادها منذ خمس سنوات، أي قبل التحاق الطلاب المعنيين بالدراسة، ولا يجوز تعديلها أو تغييرها وفقًا لأشخاص أو حالات بعينها بعد إقرارها.

وبيّن عميد كلية الألسن أن قسم اللغة الفارسية يضم حاليًا 52 طالبًا موزعين على الفرق الأربع بمتوسط 15 طالبًا تقريبًا في كل فرقة، في حين يوجد بالقسم 5 معيدين، وهو ما يجعل نسبة المعيدين إلى عدد الطلاب تفوق النسب والمعايير المعتمدة في لوائح الجامعات المصرية وقواعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالخطة الخمسية ليس مجرد إجراء إداري، بل تطبيق صارم للقانون والمعايير المؤسسية التي تضمن العدالة وتمنع التفرقة، وتحقق حسن سير العملية التعليمية وفق الاحتياجات الفعلية المعتمدة رسميًا، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو اجتماعية.

