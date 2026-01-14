النعماني يتابع امتحانات طب سوهاج بمركز الاختبارات الإلكترونية

18 حجم الخط

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الطب البشري، لطلاب الفرقتين الأولى والثالثة، والتي تُعقد بأكبر مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة الجديدة، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، يصاحبه الدكتور محمد نصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

النعماني يتابع امتحانات الفصل الدراسي بكلية الطب داخل ٣٣ لجنة امتحانية بمركز الاختبارات الإلكترونية

وأكد النعماني خلال جولته، حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات بمختلف الكليات، مشددًا على أهمية حسن تنظيم الامتحانات داخل مراكز الاختبارات الإلكترونية، وضمان كفاءة الأنظمة المستخدمة، بما يحقق العدالة والشفافية، ويوفر بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة للطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفرقتين الأولى والثالثة يبلغ ١٧٠٠ طالب وطالبة، حيث يؤدي امتحانات الفرقة الأولى ١٠٠٠ طالب وطالبة، موزعين على ٢٠ لجنة امتحانية، بينما يؤدي امتحانات الفرقة الثالثة ٧٠٠ طالب وطالبة، موزعين على ١٣ لجنة امتحانية، ليصل إجمالي عدد اللجان إلى ٣٣ لجنة امتحانية داخل مركز الاختبارات الإلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.