الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس أزهر سوهاج يتفقد امتحانات الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية

جانب من أعمال الامتحانات
جانب من أعمال الامتحانات
18 حجم الخط

انطلقت اليوم الخميس، أعمال امتحانات الشهادات الأزهرية: الابتدائية والإعدادية والبرنامج التأهيلي، بمعاهد منطقة سوهاج الأزهرية وسط متابعة ميدانية من رئيس المنطقة ووكيلها الثقافي للجان.

رئيس أزهر سوهاج يتفقد امتحانات الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية

وتفقد الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، معاهد فتيات وبنين المزالوة ومعهد بنين أولاد عزاز، حيث قام بالمرور على اللجان ومتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

كما اطمأن رئيس المنطقة من الطلاب على مستوى الامتحان وعدم وجود شكاوى من الورقة الامتحانية ومطابقة الأسئلة للمناهج المقررة، مشددا على توفير المناخ المناسب للطلاب، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية مستمرة؛ لرصد أية معوقات لتذليلها على الفور.

من جانبه تفقد الدكتور مرتضى أبو شارب، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، مجمع لجان الإمام علي بن أبي طالب النموذجى الابتدائى والفتيات، حيث قام بالمرور على اللجان والاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات، مؤكدا على ضرورة توفير بيئة مستقرة تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم بكل يسر واطمئنان.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية بمعاهد سوهاج الأزهرية  ١٦٦٣٢ طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية ١٢٦١١؛ حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتي الفقه واللغة العربية – ورقة أولى (النحو والصرف)، وأدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية امتحان مادة الفقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الابتدائية والإعدادية اعمال امتحانات الشهادة الإبتدائية الشهادات الازهرية امتحانات الشهادات الأزهرية منطقة سوهاج الازهرية متابعة انتظام سير العمل

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

النعماني يتابع امتحانات طب سوهاج بمركز الاختبارات الإلكترونية

جامعة سوهاج تحصد 1.6 مليون جنيه تمويلا لدعم المبتكرين من أكاديمية البحث العلمي

مدير تعليم سوهاج يتابع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

مياه الشرب بسوهاج تدفع بخدمة عملاء متنقلة للتعاقد على الوصلات المنزلية

مستشفى جامعة سوهاج ينقذ حياة طفلين مصابين بطعنات صدرية نافذة

عميد ألسن سوهاج يحسم الجدل: لا تعيينات بدفعة الطالبة سها، وادعاءات رفضها بسبب مهنة والدها غير صحيحة

صحة سوهاج: ضبط طالبة انتحلت صفة طبيبة جلدية في ساقلتة
ads

الأكثر قراءة

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

أسعار النفط تهبط بنسبة 4% مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

زغلول صيام يكتب: ليس من أجل هذا تلعب كرة القدم.. ذكرى لقاء أيرلندا.. حذف المشاهد السيئة.. عن لقاء مصر والسنغال أتحدث!

التاريخ يعيد نفسه، المغرب في النهائي ونيجيريا ومصر يتنافسان على البرونزية

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا

أليو ديانج يصل القاهرة اليوم استعدادا للانتظام في مران الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15 يناير 2026

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية