18 حجم الخط

انطلقت اليوم الخميس، أعمال امتحانات الشهادات الأزهرية: الابتدائية والإعدادية والبرنامج التأهيلي، بمعاهد منطقة سوهاج الأزهرية وسط متابعة ميدانية من رئيس المنطقة ووكيلها الثقافي للجان.

رئيس أزهر سوهاج يتفقد امتحانات الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية

وتفقد الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، معاهد فتيات وبنين المزالوة ومعهد بنين أولاد عزاز، حيث قام بالمرور على اللجان ومتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

كما اطمأن رئيس المنطقة من الطلاب على مستوى الامتحان وعدم وجود شكاوى من الورقة الامتحانية ومطابقة الأسئلة للمناهج المقررة، مشددا على توفير المناخ المناسب للطلاب، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية مستمرة؛ لرصد أية معوقات لتذليلها على الفور.

من جانبه تفقد الدكتور مرتضى أبو شارب، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، مجمع لجان الإمام علي بن أبي طالب النموذجى الابتدائى والفتيات، حيث قام بالمرور على اللجان والاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات، مؤكدا على ضرورة توفير بيئة مستقرة تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم بكل يسر واطمئنان.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية بمعاهد سوهاج الأزهرية ١٦٦٣٢ طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية ١٢٦١١؛ حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتي الفقه واللغة العربية – ورقة أولى (النحو والصرف)، وأدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية امتحان مادة الفقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.