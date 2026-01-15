مصرع زوجين وابنتهما إثر تسرب غاز داخل شقة بسوهاج

18 حجم الخط

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بقرية السمطا بـمركز البلينا بسوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى برديس.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تسرب غاز داخل إحدى الشقق السكنية بقرية السمطا، وتبين وفاة 3 أشخاص اختناقًا نتيجة تسرب الغاز.

وبالفحص، تبين أن المتوفين هم؛ عبد العزيز ع، 38 عامًا حاصل على كلية دراسات إسلامية، وأسماء م. م، 25 عامًا، والطفلة مريم، تبلغ من العمر عامًا ونصف، ابنتهما، نتيجة اختناق الغاز وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

إصابة 6 أشخاص نتيجة تسريب غاز ببولاق الدكرور

وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز داخل شقتهم بـ منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد يفيد بوجود حالات اختناق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة (زوجين و4 أبناء) بحالة إغماء نتيجة تسرب غاز داخل الشقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة في الشقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.