مصرع مسن وإصابة 3 آخرين بسبب تسمم غذائي بطهطا بسوهاج

لقي مسن مصرعه وأصيب 3 آخرون من أسرة واحدة بينهم طفلة في واقعة تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزلهم بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج وتم نقلهم لمستشفى طهطا العام. 

مصرع مسن وإصابة 3 آخرين في تسمم غذائي بسوهاج

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا يفيد بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى طهطا العام اليوم عن طريق الأهالي، بادعاء إصابتهم بحالة تسمم غذائي داخل منزلهم 

وبالفحص، تبين وصول كل من: أحمد عبدالوهاب أحمد، 55 عاما توفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.
واصابة كلا من هالة محمد مصطفى، 48 عاما ومصطفى أحمد عبدالوهاب، 26 عامًا والطفلة هايدي أحمد عبد الوهاب، 7 سنوات وجميعهم مقيمون ببندر طهطا.

وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين فيما جرى استدعاء مفتش الصحة بطهطا لتحديد سبب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة فى تسمم الغذائي من عدمه وجارى تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة بمركز طهطا لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية