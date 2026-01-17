"دولة التلاوة" تقترب من الحسم.. انطلاق الحلقة 20 من الجولة الخامسة (بث مباشر)

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، انطلقت مساء اليوم السبت الحلقة العشرون من برنامج «دولة التلاوة» ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، في أجواء اتسمت بالقوة والإبداع، مع اقتراب البرنامج من مراحله الحاسمة لاختيار أفضل الأصوات القرآنية المشاركة في موسمه الأول.

ويحلّ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والقارئ المغربي الشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالمغرب، ضيفا شرف على الحلقة، في حضور يضيف بعدًا دوليًا وروحًا خاصة للمنافسات.

القراءة الحرّة تضع المتسابقين أمام اختبار صعب للموهبة والتمكن

تعتمد الجولة الخامسة من التصفيات على نظام القراءة الحرّة، حيث يطلب أحد أعضاء لجنة التحكيم من القارئ اختيار رقم من 1 إلى 6، ويرتبط كل رقم بآيات محددة من سور مختلفة، ما يفرض تحديًا فنيًا عالي المستوى، ويختبر قدرات المتسابقين في الحفظ، وضبط أحكام التجويد، وحسن الانتقال بين المقامات الصوتية.

تقييم دقيق وحاسم وخروج صاحب أقل الدرجات

وفي ختام كل حلقة، تخضع تلاوات المتسابقين لتقييم صارم من لجنة التحكيم، يعتمد على سلامة أحكام التجويد، ودقة الأداء الصوتي، وجودة توظيف المقامات، ليغادر المنافسة القارئ الحاصل على أقل مجموع من الدرجات، ضمن نظام تصاعدي يقود في النهاية إلى التتويج.

مواعيد عرض وإعادة «دولة التلاوة» على الشاشات والمنصات الرقمية

يُعرض برنامج «دولة التلاوة» يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تُذاع الإعادة يومي السبت والأحد في الخامسة صباحًا والواحدة ظهرًا، عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية التابعة لوزارة الأوقاف.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تجمع بين الخبرة الشرعية والصوتية والدعوية

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من المتخصصين، هم: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، إلى جانب الداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

ضيوف شرف من كبار العلماء والقرّاء في مصر والعالم تشارك في دولة التلاوة



ويستضيف البرنامج عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إضافة إلى القرّاء الكبار أحمد نعينع، وعبد الفتاح الطاروطي، وجابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، إلى جانب القارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز مليونية وفرصة لإمامة التراويح بالحسين الشريف حال الفوز بمسابقة دولة التلاوة



يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على جائزة مالية قدرها مليون جنيه لكل فرع، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا وبثّه عبر قناة مصر لـ القرآن الكريم، وإمامة صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل، فيما تُمنح جوائز مالية للمركزين الثاني والثالث بقيم 500 ألف و250 ألف جنيه.

