أداء يجمع بين الإتقان والخشوع، إشادات قوية بأداء محمود كمال في «دولة التلاوة»

برنامج دولة التلاوة، شهدت حلقة «دولة التلاوة» تألقًا لافتًا للقارئ المتسابق محمود كمال، بعدما قدّم تلاوة مميّزة من سورة الأنفال، حصدت إعجاب لجنة التحكيم وضيوف الشرف، ووصفت بأنها تلاوة رطبة ندية تجمع بين الإتقان الفني والخشوع الروحي.

الشيخ حسن عبد النبي: تلاوة متقنة تُظهر تمكّنًا واضحًا من أحكام التجويد

أشاد الشيخ حسن عبد النبي بأداء القارئ محمود كمال، مؤكدًا أنه قدّم تلاوة متقنة عكست إحكامه لأحكام التجويد، وقدرته على ضبط مخارج الحروف والالتزام بالميزان الصوتي دون تكلف، ما يدل على نضج قرائي ملحوظ.

الدكتور طه عبد الوهاب: أعوّل عليك لتخطي المراحل المتقدمة وأداؤك فوق الممتاز

من جانبه، عبّر الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، عن ثقته الكبيرة في القارئ المتسابق، قائلًا: «أعوّل عليك أن تتخطى إلى المراحل المتقدمة»، مؤكدًا أن التلاوة في مجملها جاءت فوق الممتازة من حيث البناء المقامي، والتحكم في النفس، وحسن الانتقال بين الطبقات الصوتية.

الدكتور أسامة الأزهري: موهبة مهداة ومزمار من مزامير آل داوود

ووصف الدكتور أسامة الأزهري تلاوة محمود كمال بأنها دليل واضح على موهبة وهبها الله له، قائلًا إنه يثبت أن الله هداه موهبة حسنة ومزمارًا من مزامير آل داوود، معربًا عن آماله بأن يكون من شموس «دولة التلاوة» ومن بين الفائزين في هذا الموسم.

الشيخ طه النعماني: تتفوّق على نفسك في كل ظهور

وأكد القارئ الشيخ طه النعماني أن محمود كمال يواصل التطور بثبات، مشيرًا إلى أنه يتفوّق على نفسه في كل مرة، ويقدّم أداءً أكثر نضجًا واتزانًا من الحلقة السابقة، وهو ما يعكس جدية واستمرارية في البناء القرائي.

الشيخ عمر القزابري: قراءة رطبة ندية تريح النفس وترفع إلى مقامات الأنس

وأثنى الشيخ عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني بالمغرب، على التلاوة، قائلًا: «ما شاء الله، الشيخ محمود قراءته رطبة ندية، تريح النفس وترفع إلى مقامات الأنس»، داعيًا الله أن يزيده فتحًا ونفعًا، في شهادة عكست عمق الأثر الروحي الذي تركته التلاوة في نفوس المستمعين.

مشاركة القزابري للتلاوة تأكيد على التقدير والإعجاب

وفي لفتة خاصة، قام الشيخ عمر القزابري بمشاركة تلاوة القارئ المتسابق محمود كمال عبر منصات «دولة التلاوة»، في خطوة حملت دلالة واضحة على التقدير الكبير لجودة الأداء، ورسّخت مكانة القارئ كأحد أبرز الأصوات الواعدة في المنافسة.

محمود كمال يرسّخ حضوره كأحد أبرز الأصوات الواعدة

بهذا الأداء اللافت والإجماع الواضح من لجنة التحكيم وضيوف الشرف، يواصل القارئ محمود كمال ترسيخ حضوره داخل «دولة التلاوة»، مؤكدًا أنه يمتلك من الموهبة والإتقان ما يؤهله للمنافسة بقوة على المراحل المتقدمة، وربما الصعود إلى منصة التتويج.

