وكيل صحة سوهاج يفاجئ وحدة طب الأسرة بـ البربا ويحيل المقصرين للتحقيق

وكيل صحة سوهاج
وكيل صحة سوهاج
أجرى مساء اليوم السبت الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، زيارة مفاجئة لوحدة طب الأسرة بالبربا التابعة لمركز جرجا جنوب المحافظة، وذلك في إطار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية.
 

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة كل من الدكتور محمود خلف مدير إدارة الرعاية الأساسية، محمد العبد مدير إدارة خدمة المواطنين.


وكيل صحة سوهاج يفاجئ وحدة طب الأسرة بالبربا ويحيل المقصرين للتحقيق

 

وتُعد وحدة طب الأسرة بالبربا إحدى الوحدات المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، حيث حصلت على الاعتماد في أواخر أكتوبر 2025، ضمن 9 وحدات صحية تم اعتمادها بالمحافظة.
 

مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل الصحي بسوهاج

 

وأوضح الدكتور عمرو دويدار أن الهدف من الزيارات المفاجئة هو الاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية، وانتظام تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، والتأكد من جودة الأداء وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل الصحي بسوهاج.


وخلال الزيارة، أشاد وكيل الوزارة بانتظام الفريق الطبي داخل وحدة البربا، وحُسن الالتزام، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا في الوقت ذاته مدير الإدارة الصحية بجرجا بتوفير فرد أمن للوحدة بشكل فوري، حفاظًا على سلامة الأطقم الطبية والمواطنين.
 

كما قرر إحالة المسئولين عن غرفة حفظ الملفات بـ البربا للتحقيق، بسبب وجود تقصير في أداء مهامهم الوظيفية، مؤكدًا أن أي تهاون أو تقصير في تقديم الخدمة لن يُسمح به، وأن المتابعة والمحاسبة مستمرة بكافة المنشآت الصحية بالمحافظة.

