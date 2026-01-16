إزالة 196 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

18 حجم الخط

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، إزالة 196 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك مع بدء المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 10 يناير الجاري في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 41 حالة تعد على أملاك الدولة وجهات الولاية، بمساحة إجمالية بلغت 4353 مترًا مربعًا، وتم التعامل مع 69 حالة من المتغيرات المكانية، بمساحة 6634 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 86 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و16 قيراطا.

وشدد "سراج" على المرور والمتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات.

