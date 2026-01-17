السبت 17 يناير 2026
رغم وجوده في القائمة، تقارير فرنسية: مبابي لن يشارك أمام ليفانتي بالدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد، لمواجهة ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي، في دفعة قوية لهجوم الفريق، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني لاستعادة الانتصارات والتمسك بالمنافسة على لقب الدوري.

ووفق تقرير لماركا الإسبانية أنه من المرجح أن يغيب كيليان مبابي عن ريال مدريد في مواجهة ليفانتي رغم تواجده في قائمة الفريق.

وذكرت أن المهاجم الفرنسي لن يُخاطر به في المباراة  بسبب استمرار معاناته من آلام الركبة التي تعرض لها قبل عطلة الشتاء.

 

فيما أعلن ألفارو أربيلو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.

 

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي 

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – فران جونزاليس – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هويسين – دييجو خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – سيستيرو – بالاسيوس – ليفا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – جونزالو – فرانكو ماستانتوونو.

 

ترتيب ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد فريق ليفانتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

