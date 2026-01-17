قنوات تنقل مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا مجانا

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، اليوم السبت، نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا بالمغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا اليوم السبت، وتنطلق صافرتها في تمام الـ 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ضد نيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

كيفية مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا مجانًا

وفيما يتعلق بالقنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا، أعلنت القناة الجزائرية والمغربية نقل اللقاء بأعلى جودة ودون تقطيع، ويأتي ترددها على النحو التالي:

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة المغربية الأرضية



القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير، فيما خسر المنتخب النيجيري مباراة نصف النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح.

منتخب نيجيريا، فيتو

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة صعبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.