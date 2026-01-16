الجمعة 16 يناير 2026
حسام حسن يرد على أنباء اعتزال بعض لاعبي المنتخب دوليًا

حسام حسن
حسام حسن
أمم أفريقيا، رد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على الأنباء التي ترددت بشأن اعتزال بعض لاعبي المنتخب دوليًا.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مواجهة منتخب نيجيريا: “قيل إن هذه البطولة هي آخر بطولة كأس أمم أفريقيا لمحمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، وهو شيء غير صحيح، وأن أمامه اللعب في النسختين القادمتين من أمم أفريقيا وهو جميع زملائه”.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره النيجيري، في لقاء تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على أحد الملاعب الفرعية في مدينة الدار البيضاء، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب 

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

الجريدة الرسمية