"عرقلة" في مفاوضات كانتي مع فنربخشة التركي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن هناك حالة من الغموض حول مستقبل النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط اتحاد جدة، بعد الأنباء التي ربطته بالرحيل إلى فنربخشة التركي.

وتحدث الصحفي التركي مصطفى سانكار الذي يعمل لدى صحيفة "آس" الإسبانية: أن فنربخشة تجاوز السقف المالي المحدد له، وكانتي يحصل على مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون يورو".



وأضاف: "فنربخشة لا يستطيع تقديم هذا المبلغ ولا حتى نصفه، فأنا أشك في قدرة النادي التركي على إنهاء هذه الصفقة".

وارتبط النجم الفرنسي بارتداء قميص النادي التركي الذي يسعى لتوفير احتياجاته المادية وغيرها من الأمور المتعثرة بشأن استمراره مع اتحاد جدة.

وتابع: "لكن في الوقت نفسه، فإن أحد المقربين من النادي التركي، أبلغني بأن اللاعب سيصل إلى فنربخشة الأحد المقبل للحديث عن تفاصيل الصفقة".

واختتم: "لا يوجد اتفاق رسمي حتى الآن حول الصفقة سواء بين الاتحاد وفنربخشة أو كانتي والنادي التركي".

وفي الوقت نفسه أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن النادي الاتحادي سيسعى جاهدًا للإبقاء على كانتي بتلبية جميع طلباته، بناء على رغبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.