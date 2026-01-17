السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

"عرقلة" في مفاوضات كانتي مع فنربخشة التركي

كانتي،فيتو
كانتي،فيتو
18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن هناك حالة من الغموض حول مستقبل النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط اتحاد جدة، بعد الأنباء التي ربطته بالرحيل إلى فنربخشة التركي.

وتحدث الصحفي التركي مصطفى سانكار الذي يعمل لدى صحيفة "آس" الإسبانية: أن فنربخشة تجاوز السقف المالي المحدد له، وكانتي يحصل على مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون يورو".


وأضاف: "فنربخشة لا يستطيع تقديم هذا المبلغ ولا حتى نصفه، فأنا أشك في قدرة النادي التركي على إنهاء هذه الصفقة".

وارتبط النجم الفرنسي بارتداء قميص النادي التركي الذي يسعى لتوفير احتياجاته المادية وغيرها من الأمور المتعثرة بشأن استمراره مع اتحاد جدة.

 

وتابع: "لكن في الوقت نفسه، فإن أحد المقربين من النادي التركي، أبلغني بأن اللاعب سيصل إلى فنربخشة الأحد المقبل للحديث عن تفاصيل الصفقة".

واختتم: "لا يوجد اتفاق رسمي حتى الآن حول الصفقة سواء بين الاتحاد وفنربخشة أو كانتي والنادي التركي".

وفي الوقت نفسه أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن النادي الاتحادي سيسعى جاهدًا للإبقاء على كانتي بتلبية جميع طلباته، بناء على رغبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفرنسي نجولو كانتي البرتغالي سيرجيو كونسيساو النادي التركي سيرجيو كونسيساو فنربخشة التركي فنربخشة كونسيساو نجولو كانتي

مواد متعلقة

رد فعل الأهلي بعد إعلان المحكمة الدولية موعد حسم قضية لقب الدوري

أرقام مذهلة لعثمان ديمبيلي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

باريس سان جيرمان يتغلب على ليل بثلاثية وينتزع صدارة الدوري الفرنسي

مفاجأة جديدة في مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

تقييمات صادمة لـ كريم بنزيما مع الاتحاد أمام الاتفاق

تريزيجيه لـ الجماهير: نعتذر عن عدم الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا ونعدكم بالبرونزية

حسام حسن يرد على أنباء اعتزال بعض لاعبي المنتخب دوليًا

حسام حسن: كنا نتمنى نهائي أمم أفريقيا، وراضٍ تمامًا عن لاعبي المنتخب

ads

الأكثر قراءة

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم السبت بالأسواق

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

انخفاض السلفات 2318 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شديد البرودة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم السبت

حبس سيدة متهمة بإدارة "ناد صحي" وتحويله إلى وكر للرذيلة في الشيخ زايد

يصل إلى 38 جنيها، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بمروحية عسكرية، اختطاف مرشح الرئاسة الأوغندي بعد يوم واحد من الانتخابات

كانوا عايشين خارج مصر وجاءوا لقدرهم، تفاصيل مأساوية في وفاة 5 أشقاء بتسرب غاز ببنها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية