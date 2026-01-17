تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا على برونزية أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على إدخال تغييرات اضطرارية على تشكيلة الفراعنة في مباراة اليوم أمام نيجيريا، في لقاء تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

6 غيابات عن صفوف منتخب مصر

ويغيب للإصابة كل من: أحمد فتوح وياسر إبراهيم ومحمد حمدي، بينما يغيب للإيقاف حسام عبد المجيد بعد حصوله علي إنذارين، وإيقاف مروان عطية وصلاح محسن من قبل الاتحاد الأفريقي.

حسام حسن، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراته أمام نيجيريا بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (محمد الشناوي)

الدفاع: خالد صبحي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد إسماعيل - محمد هاني

الوسط: محمد شحاتة - مهند لاشين - إمام عاشور

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش

كاف يقرر إيقاف ثنائي منتخب مصر

فيما، أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرارا رسميا بإيقاف ثنائي منتخب مصر مروان عطية وصلاح محسن مباراتين، بعد إشارتهما إلى حكم مباراة مصر والسنغال بالحصول على رشوة، عقب انتهاء مباراة المنتخبين في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وأخطر الكاف رسميا الجهاز الإداري لمنتخب مصر بإيقاف الثنائي مروان عطية وصلاح محسن، وبالتالي غيابهما عن مباراة مصر ونيجيريا غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا،اليوم السبت، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

