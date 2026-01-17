الموعد والتشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الخلود بالدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، يلتقي أهلي جدة أمام نظيره الخلود، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.



موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي



وتقام مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي اليوم السبت في تمام الخامسة والربع مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي



وتبث مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي اليوم السبت في الجولة السادسة عشرة عبر قناة ثمانية.

جدول الترتيب قبل مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي



يتواجد الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الخلود في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

وحافظ أهلي جدة على نظافة شباكه في 6 من آخر 7 مباريات خارج أرضه بدوري روشن.

كما أن الأهلي أقل فرق دوري المحترفين هذا الموسم استقبالًا للأهداف خارج أرضه (هدفان فقط ضد الفتح).

فيما خسر فريق الخلود في آخر 5 مباريات على أرضه بدوري المحترفين، وآخر انتصار حققه على أرضه كان بفوزه 5-1 ضد النجمة في الجولة الخامسة هذا الموسم.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الخلود في دوري روشن السعودي



حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي.

في خط الدفاع: محمد بكر، محمد عبدالرحمن، روجر إيبانيز، زكريا هوساوي.

في خط الوسط: إنزو ميلوت، فالنتين أتانجانا، ماتيوس جونسالفيس.

يقود الهجوم: رياض محرز، جالينو، إيفان توني.

