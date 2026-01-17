نجم ليفربول على رادار يوفنتوس

18 حجم الخط

كشفت تقارير أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يخطط لحسم صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوف الفريق بناء على توصية لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق.

وأكدت تقارير رياضية أن لوتشيانو سباليتي يسعى إلى تعزيز صفوف يوفنتوس من خلال استعادة فيديريكو كييزا لاعب ليفربول الإنجليزي مرة أخرى إلى صفوف السيدة العجوز.



ويسعى يوفنتوس لحسم صفقة فيديريكز كييزا من ليفربول مقابل 15 مليون يورو قابلة للزيادة إلى 20 مليونا بالاضافات المالية في حال موافقة ليفربول على مبدأ رحيل اللاعب.

وقال سباليتي في تصريحات له عن ميركاتو الشتاء في يوفنتوس إن من بين أولوياته وجود لاعب قادر على المنافسة والمداورة مع يلديز، الذي يعتبره حتى الآن لاعبًا لا يمكن الاستغناء عنه في إشارة إلى الاقتراب من ضم كييزا من ليفربول الفترة المقبلة.

ورفض يوفنتوس في وقت سابق التفريط في لاعبه يلديز النجم الأبرز في تشكيلة السيدة العجوز والمطلوب في أكثر من ناد حاليًّا.

