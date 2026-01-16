حسام حسن: كنا نتمنى نهائي أمم أفريقيا، وراضٍ تمامًا عن لاعبي المنتخب

18 حجم الخط

أكد حسام حسن، المدير الفني لـمنتخب مصر، رضاه الكامل عن أداء لاعبي الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يتمنون الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن مواجهة منتخب نيجيريا: «اللاعبون اشتغلوا بشكل جيد جدًا خلال البطولة، وكنا نتمنى الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، لكن الظروف لم تساعدنا بشكل كامل».

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: «واجهنا مصاعب عديدة، أبرزها إصابة محمد حمدي، بالإضافة إلى تلاحق المباريات بشكل كبير، وهو ما أثّر علينا بدنيًا وذهنيًا خلال مشوار البطولة».

وتابع حسام حسن تصريحاته قائلًا: «أنا راضٍ تمامًا عن اللاعبين، خاصة في ظل وجود منافسين أقوياء في البطولة، وجميع المنتخبات جاءت بأفضل عناصرها».

وأشار المدير الفني للفراعنة إلى أن التحضير للبطولة كان إيجابيًا، قائلًا: «آخر تحضير لنا كان أمام منتخب نيجيريا، وكان استعدادًا جيدًا لكأس الأمم الأفريقية، والآن ننهي مشوارنا في البطولة أمام نفس المنتخب، وهو أمر يسعدنا».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث، في ختام مشواره ببطولة أمم أفريقيا، وسط طموحات بتحقيق نتيجة إيجابية وإنهاء البطولة بصورة مشرفة.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره النيجيري، في لقاء تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على أحد الملاعب الفرعية في مدينة الدار البيضاء، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

منتخب نيجيريا، فيتو

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

